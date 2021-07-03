為表達感謝台灣人的心意 AIT辦捐血日挽袖捐贈108袋血

美國在台協會（AIT）今天表示，為了感謝台灣人在疫情期間對美國的貢獻和幫助，AIT再次舉辦了AIT捐血日，捐了108袋血回報台灣。

AIT在臉書上表示，AIT社群非常感謝台灣人民在疫情期間對美國的貢獻和幫助，以及疫苗抵台後台灣人民的溫暖感謝。為了表達心意，再次舉辦了AIT捐血日，挽袖捐血回饋台灣社會。

AIT表示，世界各地的血庫因為新冠疫情嚴重短缺，AIT社群成員在保持社交距離下踴躍排隊捐血，總共捐了108袋血，「很高興能回報台灣，謝謝台灣」。