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為表達感謝台灣人的心意 AIT辦捐血日挽袖捐贈108袋血

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
AIT表示，為了回報台灣，再次舉辦捐血日。圖／取自AIT臉書
AIT表示，為了回報台灣，再次舉辦捐血日。圖／取自AIT臉書

美國在台協會（AIT）今天表示，為了感謝台灣人在疫情期間對美國的貢獻和幫助，AIT再次舉辦了AIT捐血日，捐了108袋血回報台灣。

AIT在臉書上表示，AIT社群非常感謝台灣人民在疫情期間對美國的貢獻和幫助，以及疫苗抵台後台灣人民的溫暖感謝。為了表達心意，再次舉辦了AIT捐血日，挽袖捐血回饋台灣社會。

AIT表示，世界各地的血庫因為新冠疫情嚴重短缺，AIT社群成員在保持社交距離下踴躍排隊捐血，總共捐了108袋血，「很高興能回報台灣，謝謝台灣」。

AIT也在臉書上傳捐血日的照片，處長酈英傑（W. Brent Christensen）及副處長谷立言（Raymond Greene）均參加了捐血活動。

AIT表示，為了回報台灣，再次舉辦捐血日。圖／取自AIT臉書
AIT表示，為了回報台灣，再次舉辦捐血日。圖／取自AIT臉書
AIT表示，為了回報台灣，再次舉辦捐血日，處長酈英傑(左)、副處長谷立言(右)參加。圖／取自AIT臉書
AIT表示，為了回報台灣，再次舉辦捐血日，處長酈英傑(左)、副處長谷立言(右)參加。圖／取自AIT臉書

AIT 捐血 台灣人

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