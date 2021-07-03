黃世傑「被請假」下周想上班 蔡炳坤回：迴避休息一下

北市爆發特權疫苗風波，北市衛生局長黃世傑「被請假」一個月，但黃昨天在市會議表達下周想銷假上班，不料，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中被問到此事，由副市長蔡炳坤代答，仍要黃世傑請假迴避休息一下，這段期間有重要會議，例如去市議會、市政會議，可以銷假參加。

蔡炳坤說，從去年的1月到現在，新冠肺炎爆發以來，其實黃局長帶領衛生局的同仁，非常辛苦，之前因為小禾馨疫苗的事件，有很多行政調查，還包括政風處、廉政委員會，還有接下來司法檢調的調查，因他督導政風處，認為在這段期間，讓黃局長請假迴避休息一下，有利釐清真相。

另外，議員簡舒培則要求，副市長黃珊珊也應比照黃世杰請假一個月等待調查，對此，黃珊珊說，她已經說明，在6月7日、6月8日，好心肝取得衛生局核發的疫苗之前，她沒有交代任何衛生局的同仁做什麼事，她有接到朋友的簡訊，但沒有傳給任何人。

至於黃世傑為什麼要接受調查？黃珊珊說，主要是因為黃曾經把民意代表的請託多次的傳給同仁，現在造成同仁之間，可能會有一些同仁間的利益衝突，但她沒有傳給任何人，沒有製造利益衝突的問題，也沒有要請假的問題。