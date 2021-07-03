好心肝風波不只讓北市衛生局長「被請假」 科長、股長、專員全調職

好心肝診所爆違規施打疫苗，北市府除了開罰2家診所，衛生局長黃世傑、疾病管制科科長余燦華、股長吳宜樺和專員蔡坤儒將面臨行政責任。黃世傑先是告假1個月，在議會爆料自己是「被請假」，其餘三人皆調離原職，衛生局證實是內部調動，卻未說明原因。

台北市政風處上個月公布好心肝診所違規施打疫苗調查報告，其中發放疫苗的余燦華、吳宜樺和蔡坤儒都備考繼單位追究責任，黃世傑同時也像是長柯文哲請辭但未獲准。

據了解，新任疾病管制科科長由中正區健康服務中心主任張惠美接任，與余燦華對調職務；吳宜樺和蔡坤儒也調離原職。

衛生局員工透露，疫情爆發以來，所有同仁工作量暴增，兢兢業業做好每件事情，在好心肝診所事件爆發後，不見柯文哲保護下屬的態度，科長、股長和專員全數調職，重挫局內士氣，氣氛低迷，成了「功勞沒有、黑鍋來背」。