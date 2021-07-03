公投延期陳柏惟罷免不延 江啟臣：台中人的命就不重要嗎

中選會針對四大公投和台中「3Q哥」立委陳柏惟罷免案，決定公投延至年底，罷免投如期舉行，國民黨主席江啟臣今天抵雲林時表示，同樣是同票行為，顧及疫情風險，公投延至年底，他表尊重，但罷免卻不延期，兩套標準，難道台中人的命就不重要。

江啟臣今天抵雲林捐贈防疫物資給兩家醫院，被問到對公投延期和罷免案如期舉行的看法，他說，選舉罷免是憲法賦予公民的權力，所以中選會在制訂這些事項的標準應一致。

江說，原訂8月28日的公投既因疫情關係，延至今年12月18日，同樣是投票行為，罷免案也應要延期才對，希望7月16日中選會開會能再慎重考慮這件事，否則對台中人而言，大家會覺得不公平，既一樣有疫情風險顧，罷免也應要延，難道台中人的命就不重要了嗎，既公投須要延，罷免也應要延，不可有雙套標準。

至於公投項目的萊豬和藻礁三接案，江啟臣也要求既然公投已延期，這兩項也應配合暫緩實施，待年底公投出來再依公投執行才合理。此外，立院臨時會也應針對現有公投法的缺漏修法補足。