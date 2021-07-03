農委會陷阱妹蹲圖號召從農？馬文君：高中生這麼好騙？

為解決長期「農業缺工」問題，農委會推出「獎勵高中生從農方案」，昨天並在官方臉書宣傳。但因宣傳圖卡中主角是穿短裙微蹲高中生，遭網友留言揶揄是「標準陷阱妹蹲法」，國民黨立委馬文君今也在臉書發文酸「這個視角太邪惡了」。

馬文君表示，農委會或許是要突顯女高校生穿上防水膠鞋下田耕種，但主視覺一定要這麼「外洩春光」視角？誰會穿著格子裙下田工作？這種視覺呈現有沒有物化女性？這種圖片出現在公務部門官方臉書適合？主委陳吉仲有審閱過？

馬文君說，農委會想利用暑假鼓勵高中生「投筆從農」，但看圖卡主視覺繪製一位女高中生穿白色學生制服，下半身飄逸格子裙，微蹲秀小腿，不禁讓人冷汗直冒，難道能騙人相信真有「制服高校生」在田間穿梭？真能解決「農業缺工」？

馬文君表示，今年哪個水果蔬菜產地農作區，不是崩盤滯銷、低價傾銷，農委會難到以為作梗圖就能救「農業缺工」？高中生有這麼好騙？如果高中生真因此跑去務農，結果發現「圖文不符」怎麼辦？

馬文君說，農委會與其天馬行空的想像培育新農方法，不如想想如何增加農民收入，收入好自然就有人從農，這才是硬道理。