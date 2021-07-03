公投延投於法無據？藍黨團：臨時會修公投法、推不在籍

中選會昨以疫情為由，決議將反萊豬等4公投投票日由原8月28日延至12月18日，但因對公投法中能否延期投票的規範，各界仍有歧見。國民黨團上午仍主張，立法院下周應召開臨時會，再補正公投法，並完成不在籍投票立法。

國民黨團書記長鄭麗文表示，近期會去拜會中選會主委李進勇，針對建立合理、公平、公開的公投制度深入討論。

鄭麗文說，我國以能民主投票為傲，竟因疫情就延遲公投投票，證明彭博社抗疫韌性排名沒有寫錯，台灣遇到疫情只能退讓投降，重大選舉都不辦，如果今年是縣市長選舉會怎樣？

鄭麗文表示，立法院應開臨時會，在最短時間把公投這兩大漏洞補起來，理性討論這個直接民權制度能長治久安的法律規範，為台灣公投立下進步遊戲規則。

鄭麗文指出，公投法上次修法因為民進黨政治任務粗糙、匆促，為讓公投投票日與大選脫鉤，罷投票日訂死，這次中選會想盡辦法用選罷法與大法官釋字勉強適用延期，無法提供延後投票具充足正當性法源基礎。

鄭麗文質疑，如果12月18日又出現重大疫情等不可抗力情形，還可一延再延？什麼樣的標準可以延？這都要立院開臨時會，用最短時間完備原本粗糙的公投法規定，未來遇到相關問題也才有足夠法源可以應變。

此外鄭麗文也指出，不在籍投票不是新鮮、前衛點子，世界多國都實行，是國家長治久安與歷史趨勢不可阻擋方向，現行公投法也有法源，若盡快完成配套立法，12月18日投票就不用擔心疫情來襲，被隔離或堅守第一線民眾也可完成投票。

鄭麗文說，不在籍投票推動原本不困難，難在民進黨私利政治計算，擔心對選票有負面衝擊；民進黨聲稱反對是因擔心中共對台認知作戰，這是可笑的理由，若因恐共而自我妥協民主制度，台灣就輸掉了。

黨團總召費鴻泰表示，主張不在籍投票與補正公投法是從法理角度出發，新加坡疫情期間用不在籍投票、延長投票時間完成公民民意表達，台灣為什麼不能？難道台灣真是民進黨一黨獨裁執政就胡作非為？政權不以民意考慮就是獨裁。

費鴻泰說，現在公投法兩年投一次，且沒有彈性就在8月第四周周六投票，如果有狀況要準用選罷法調整，法原不完備，如果12月18日疫情仍是如此要怎麼辦？

黨團副書記長陳玉珍也表示，國民黨團支持公投延期透票，但法律條件必須成就，要求下周開臨時會完備公投法；若民進黨擋臨時會就是不想修法，就是要把中華民國變成獨裁國家，想什麼時候投，就什麼時候投，一切民進黨說了算。