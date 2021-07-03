陳柏惟罷免案為何暫定8月28日投票？ 中選會這樣說

中選會昨天宣告台灣基進立委陳柏惟的罷免案成立，訂於8月28日舉行投票，引發外界討論為什麼原定該日舉行的公投延期，罷免案卻沒有延期；中選會今天表示，罷免案2日宣告成案的同時，依法須訂投票日，待被罷免人依法答辯的期間屆滿後才正式公告，而於正式公告後，後續才有是否改定的程序。

中選會主委李進勇昨天在線上記者會表示，陳柏惟罷免案是否改定投票日，將提至7月16日舉行的委員會上討論。

根據罷免案程序，罷免案連署人名冊經查對後，連署人數符合規定者，主管選舉委員會宣告罷免案成立，罷免案的投票在宣告成立後20至60天內進行，罷免案宣告成立後，主管選舉委員會應於10日內將罷免理由書副本送交被罷免人，請被罷免人10天內提出答辯書，主管選舉委員會應於被罷免人提出答辯書期間屆滿後5日內，公告投票日期或時間等。

中選會表示，昨天委員會議依法須決議罷免案宣告成立，也並先依法定期限的要求訂定投票日期、時間，也就是依法須先訂投票日，並依法完成法定的公告手續後，後續才會有是否改定投票日的程序，這都是法定程序的規定。

中選會表示，就法定程序而言，罷免案宣告成案的同時，依法須訂投票日，待被罷免人依法答辯的期間屆滿後正式公告，而於正式公告後，後續才有是否改定的程序，陳柏惟罷免案是否另改定投票日，將提交7月16日的中選會委員會議決定。