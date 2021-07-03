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828不公投卻可罷陳柏惟 藍黨團：台中人不怕群聚？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中選會昨以疫情為由，決議將反萊豬等4公投投票日由原8月28日延至12月18日，但卻又將罷免台灣基進黨台中市立委陳柏惟投票日定在8月28日，引發兩套標準批評。國民黨團總召費鴻泰今質疑，難道台中人是二等國民、不怕群聚。記者周志豪／攝影
中選會昨以疫情為由，決議將反萊豬等4公投投票日由原8月28日延至12月18日，但卻又將罷免台灣基進黨台中市立委陳柏惟投票日定在8月28日，引發兩套標準批評。國民黨團總召費鴻泰今質疑，難道台中人是二等國民、不怕群聚。記者周志豪／攝影

中選會昨以疫情為由，決議將反萊豬等4公投投票日，由原8月28日延至12月18日，但卻又將罷免台灣基進黨台中市立委陳柏惟投票日定在8月28日，引發兩套標準批評。國民黨團總召費鴻泰今質疑，難道台中人是二等國民、不怕群聚？

費鴻泰表示，下周二或三將拜會中選會主委李進勇，請李說明，為何對4公投與陳柏惟罷免案差異處理？難道只有台中不會有疫情或免疫？呼籲李不要以民進黨中央黨意的意見凌駕民意，「中選會是不是東廠」，這件事就是考驗。

國民黨團副書記長陳玉珍也批評，4公投投票日延後，陳柏惟罷免案卻沒比照，難道中選會跟進黨一樣也變雙標會？中選會不應為了特定人而玩弄把國家法令，否則會讓政府更失民心，4公投與罷免案應同時舉行投票。

費鴻泰表示，中選會昨天以擔心疫情擴散因素，拍板原8月28日的4項公投投票日延後至12月18日，但卻又決議8月28日要舉辦罷免陳柏惟投票，等於台中市立委第二選區市民當天仍要出門投票。

費鴻泰質疑，4項公投因怕群聚移到12月18日投票，但台中市民當天仍有罷免陳柏惟投票，難道台中人是二等國民、不怕群聚？難道台中人都打疫苗，都不怕發生問題？有3民調都指陳會被罷免，民進黨是否為護航陳，設計分開投票？

黨團書記長鄭麗文也說，828公投都延期投票，中選會昨天卻又拍板陳柏惟罷免案在828投票，所以台中選民828出去投公投有危險，出去投罷免沒有危險？

投票 罷免 公投 陳柏惟 中選會

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