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男友質疑苗縣府接恐嚇電話 賴品妤：黑道治縣嗎？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴品妤指出，民代監督政府天經地義，但卻發生幾個苗栗縣議員針對縣府抗疫不利、衛生局長應下台發聲明後，就好幾個議員私人手機都接到嗆聲或恐嚇電話，這是什麼道理。圖／取自賴品妤推特
賴品妤指出，民代監督政府天經地義，但卻發生幾個苗栗縣議員針對縣府抗疫不利、衛生局長應下台發聲明後，就好幾個議員私人手機都接到嗆聲或恐嚇電話，這是什麼道理。圖／取自賴品妤推特

苗栗縣議會2日召開第五次定期會，包括曾玟學等9位跨黨派苗栗縣議員發出聯合聲明，抨擊縣府防疫不力，質疑衛生局長張蕊仙失職，要求縣長徐耀昌即刻撤換，事後竟都接到嗆聲或恐嚇電話。曾玟學女友、民進黨立委賴品妤在臉書表示，現在是黑道治縣嗎？

賴品妤指出，民代監督政府天經地義，但卻發生幾個苗栗縣議員針對縣府抗疫不利、衛生局長應下台發聲明後，就好幾個議員私人手機都接到嗆聲或恐嚇電話，這是什麼道理。

賴品妤質疑，為什麼今天抗議縣府的議員陸續收到恐嚇電話？為什麼一個打恐嚇電話的人會有每一個議員的私人手機，現在是黑道治縣嗎？

曾玟學表示，被嗆聲內容包括「態度別這麼囂張、議員沒有很了不起」，甚至有同事直接被警告「不當議員時小心被修理，自己小心一點」。曾說，這真的必須嚴肅以待，且議員的私人手機是非公開資訊，為何此人能擁有多位議員手機，且針對性的連續致電警告。

恐嚇 賴品妤 曾玟學

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