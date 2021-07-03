林昶佐遭環南自治會長洗臉 網路聲量暴增終贏對手柯文哲

中選會昨天宣布828公投延期到12月18日，朝野政治攻防確定進入延長賽。民進黨方面認為，4項公投案中最棘手的議題是反萊豬，戰線拉長對府院黨論述政策、宣傳公投等備戰時間增加，有機會能扭轉戰局；但綠營內部也自我警惕，若疫情與疫苗問題無法解決，依舊很難挽救目前劣勢。

2021-07-03 13:18