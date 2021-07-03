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林昶佐遭環南自治會長洗臉 網路聲量暴增終贏對手柯文哲

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
圖╱翻攝自林昶佐FB粉專
圖╱翻攝自林昶佐FB粉專

昨天（7/2)全台灣最紅的政治人物莫過於林昶佐，在早上11:30中央疫情指揮中心與台北市政府聯合巡視環南市場時，全台各媒體直播時嗆柯文哲卻被自治會長林勝東洗臉，林昶佐啞口無言的模樣，立刻成為網友們最熱議的話題，疫情之下原本應該是中央地方齊心卻噴了政治口水，最後自己還被抹了一臉口水，林昶佐跟柯文哲兩人過去由愛生恨，7/2的環南市場突發事件，林昶佐這一天終於是聲量大贏對手柯文哲38913筆。

圖：「KEYPO大數據關鍵引擎」分析林昶佐、柯文哲網路聲量

林昶佐嗆柯文哲不成反被環南市場自治會長打臉，讓自己一舉成為這一週（6/26~7/2）「政治人物網路聲量排行榜」討論度最高的第四名，也連帶的把他要嗆的柯文哲擠上了第一名。

圖：「政治人物網路聲量排行榜」分析時間6/26~7/2

「KEYPO大數據關鍵引擎」來回顧分析林昶佐這一年的網路聲量，身為萬華立法委員林昶佐也常在臉書支持萬華，只是對全台民眾來說，被討論的事件，就數7/2的環南市場自治會場嗆聲洗臉事件是近一年網路聲量的最高峰，其次是6/19林昶佐、范雲等立委投票反對公開「3+11」紀錄，使得林昶佐粉專被網友出征成為聲量第二高峰。

圖：「KEYPO大數據關鍵引擎」分析林昶佐網路聲量


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年7月3日至2021年7月2日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林昶佐』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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林昶佐 柯文哲 環南市場

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