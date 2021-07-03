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劉寶傑怒轟「不是在地啦」 林昶佐背景遭起底在大安區

聯合新聞網 / 綜合報導
劉寶傑在節目痛批立委林昶佐，不是萬華在地人。圖擷自Youtube
劉寶傑在節目痛批立委林昶佐，不是萬華在地人。圖擷自Youtube

台北市環南市場昨日爆出41人確診，衛福部長陳時中與農委會主委陳吉仲等中央高層緊急赴市場，與台北市長柯文哲視察協調，萬華區立委林昶佐也一同現身對外發言，卻被市場會長林勝東怒嗆「不要來作秀」。主持人劉寶傑在節目上怒轟林「不是在地啦」，一席話也意外起底林的成長背景。

家住萬華區的劉寶傑昨日在節目「關鍵時刻」提到環南市場事件，稱對林昶佐自稱在地人，感到不以為然，並指林昶佐「有跟萬華人共呼吸？有去感受到萬華人的悲哀嗎？有感受到萬華人的無奈嗎？」

劉寶傑表示，林昶佐的行為壞了民進黨的佈局，一顆老鼠屎壞了一鍋粥，而來賓黃世聰緊接發言說到「寶傑，這是你們在地的立委」；未料，劉寶傑卻突然怒吼說到「他不是在地的啦！」

事實上，林昶佐國高中分別就讀懷生國中、延平高中，2所學校都在大安區，成長背景與大安區地緣連結較緊密，且依據林昶佐申報給監察院的財產，可見名下建物房產都在大安區，而其配偶的房產也在文山區，且當時交易銀行的活動也多在公館、景美。

去年監察院公布的廉政專刊內，立委林昶佐與妻子的房產多在大安區。圖擷自廉政專刊
去年監察院公布的廉政專刊內，立委林昶佐與妻子的房產多在大安區。圖擷自廉政專刊

林昶佐 劉寶傑 環南市場 監察院

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