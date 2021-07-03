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批柯市長輕忽市場重要性 林右昌：靠教科書防疫不專業
台北市環南市場爆感染昨天新增41人確診，市長柯文哲說跟教科書寫的不一樣，對此，基隆市長林右昌今天在視察疫苗開打時回應說，柯市長輕忽了市場的重要性，教科書沒有寫的東西太多了，如果照著教科書在防疫，或者照著教科書在治理城市的話，他覺得這樣子很不專業。
台北市環南市場大規模PCR篩檢，共41人陽性確診，台北市長柯文哲坦承，以前以為感染源主要是醫院，但反而跟市場相關的更多，所以這是給我們跟教科書上寫的不一樣，社區感染反而不多，市場變成台灣在這波感染最主要的來源 。
林右昌今天被問到柯文哲教科書的說法，林右昌回應表示，他已經提醒非常多次，傳統市場就是一個很重要防疫重點，不能讓市場變成破口。不過，很可惜，之前柯市長輕忽了市場的重要性，這根本就不需要教科書，教科書沒有寫的東西太多了，如果照著教科書在防疫，或者照著教科書在治理城市的話，他覺得這樣子很不專業。
林右昌表示，應變能力不在教科書裡面，面對這個事件，應有更多的用心和能夠深入，市場是防疫的重點，這點是顯而易見，其實，不是醫師大家也都知道。
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