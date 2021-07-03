黃子哲諷林昶佐、溫東朗：「東昶二人組」對中央捧又舔

國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書表示，立委林昶佐在環南市場當面嗆台北市長柯文哲，沒想到，反而隨即被該市場的會長回嗆。

林根本沒有關心過環南市場，只會「捧」中央，結果還來一個綠營側翼溫朗東加碼「舔」，批會長的行為是柯文哲「鬆開狗鍊」。林昶佐、溫朗東堪稱民進黨的「東昶二人組」，相信以後進入市場一定滾的快。

「這是萬華人對林昶佐的逆襲！」黃子哲表示，因為林非但沒讓在地人感受到在幫忙做事外，先前衛福部次長石崇良說萬華是疫情破口，但身為萬華立委林昶佐，不僅沒對石大加撻伐，為萬華人出口氣，反而還怪罪是「國民黨立委故意簡化問題想找破口來獵巫」。簡直是把民進黨政府捧在手心，卻把萬華人踩在腳下。

黃子哲說，今天自治會長未必是幫柯文哲說話，但絕對是不滿林昶佐只會當綠營側翼，卻不盡力幫地方防疫而來開嗆。幸好，林昶佐不孤單，另一位綠營側翼溫朗東立馬給予溫暖的支援，在臉書上直指是柯文哲遞麥克風給會長為其護駕，之後再加碼嗆聲 (遞罵克風) 是「鬆開狗鍊」。

黃子哲說，厲害了溫朗東，記者會上眾目睽睽，當時會長氣不過林昶佐只會講幹話，便主動從柯文哲手中拿走麥克風開嗆，這樣能硬拗是柯精心設計找會長來護駕，溫朗東不是卡到陰，就是眼睛業障重，才能說出這種充滿靈異的鬼話。

黃子哲表示，溫所謂的「鬆開狗鍊」，便是暗指市場自治會長是柯文哲的狗，柯給麥克風，是放狗咬人。這對會長是人身攻擊，甚至是公然污辱，對一個飽受疫情之苦，只是想幫市場爭取權益的小民，是極為卑劣又殘忍的傷害。

黃子哲說，溫的行徑擺明在護航林昶佐，而且使用的手段十分粗糙下流，怎麼有臉說該會長是在護駕，還指控柯文哲是「鬆開狗鍊」?依此邏輯，那溫朗東胡亂咬人，豈非民進黨忘了好拴緊狗鍊?

黃子哲感嘆，為了捍衛主子蔡英文總統以及民進黨的政權，綠營側翼的附隨政黨、網軍、名嘴等，只要非我族類就殺紅了眼，對於民進黨政府則極盡護航或狗腿之能事，例如溫朗東不久前大讚陳其邁為「防疫縣市長的典範」，這已經到了「超捧入舔」的層次，未來必定有機會在綠營啃更好的食物。