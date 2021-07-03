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陳文成命案40年 游錫堃：提醒台灣民主自由難得而珍貴
1981年7月3日旅美博士陳文成陳屍在台大校園至今天正好滿40周年，但死因仍遭質疑疑點重重。立法院長游錫堃凌晨在臉書悼念表示，這一樁40年仍未破的命案，一直在提醒國人，「台灣的民主自由是如何的難得而珍貴」。
游錫堃指出，1981到1984年間，戒嚴時期執政的國民黨政府被指責用暗殺方式鞏固政權，先後發生1981年林宅血案、1982年陳文成命案與1984年江南案，至今僅發生在美國的江南案由FBI破案，林宅血案與陳文成命案仍未找出真兇。
游錫堃認為，在白色恐怖年代，這些無法找出真兇的案件，都是統治者一開始就刻意混淆事實、銷毀資料、絕不能輕易動搖統治基礎的命案。
游錫堃表示，盡管轉型正義工程已經啟動，追查真相之路卻仍困難重重，在在顯露40年前極權統治者不義本質，也更凸顯當年追求自由民主人士是冒著如何鋪天蓋地、趕盡殺絕龐大代價，今日台灣的民主自由更顯難得而珍貴。
游錫堃說，在陳文成遇害這一天，民進黨仍矢志讓轉型正義相關法制更加完善，也呼籲大家面對香港、新疆、西藏人權遭嚴重迫害，中共用外交、軍事、疫苗各種手段對我無所不用其極之際，更應團結一起珍惜得來不易的自由與民主。
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