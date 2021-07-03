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828不投公投卻投罷免陳柏惟？林為洲：幫陳度罷免危機

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
因疫情因素，中選會昨決議將反萊豬等4公投投票日由原8月28日延至12月18日，但卻又將罷免台灣基進黨台中市立委陳柏惟投票日定在8月28日，引發兩套標準質疑。國民黨公投小組召集人林為洲表示，當然讓人質疑政治操作。記者周志豪／攝影
因疫情因素，中選會昨決議將反萊豬等4公投投票日由原8月28日延至12月18日，但卻又將罷免台灣基進黨台中市立委陳柏惟投票日定在8月28日，引發兩套標準質疑。國民黨公投小組召集人林為洲表示，當然讓人質疑政治操作。記者周志豪／攝影

疫情因素，中選會昨決議將反萊豬等4公投投票日由原8月28日延至12月18日，但卻又將罷免台灣基進黨台中市立委陳柏惟投票日定在8月28日，引發兩套標準質疑。國民黨公投小組召集人林為洲表示，當然讓人質疑政治操作。

林為洲說，公投在全國約有1980萬人有投票資格，有群聚風險；陳柏惟所屬的台中市立委第二選區有29萬餘人有投票權，在所屬選區要投罷免票也有群聚風險，中選會同一天兩個自相矛盾決定，當然有政治考量，要幫陳度過罷免危機。

林為洲表示，對於陳柏惟罷免案投票日期，依據公職人員選罷法規定，台中市選委會應該仍可提出異議。

談到4項公投延後投票，身兼反萊豬公投領銜人的林為洲說，可預期8月底國內疫情警戒仍至少在二級以上，至8月底止，國人施打新冠肺炎疫苗第一劑也難以達到基本的六成施打覆蓋率，中選會將828公投投票日延後是正確決定。

但林為洲認為，疫情變化難料，各界都難保年底疫情不會再起，推動不在籍投票才是根本解決疫情期間投票需求之道。

林為洲說，去年至少上百國辦大小選舉，美國總統能如期完成改選，也是因為有通訊投票等不在籍投票；台灣不用一步到位要推通訊、海外投票，但至少可把目前已有的選務人員移轉投票全面推動，就能避免人員為選舉須大量移動風險。

此外，林為洲說，未來疫情將常態化，在討論不在籍投票時，還應一併討論分流、分時投票制度的建立，才能讓選舉制度更彈性，更能因應疫情變化所需。

至於不在籍投票修法或立法，林為洲說，立法院召開臨時會，或是下會期9月開議後立即推動都可以，畢竟沒有人能預測疫情走向，沒有碰到疫情不知道，有需求才能促使改革，行政院與立法院應趁公投延後做一點事。

投票 疫情 林為洲

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