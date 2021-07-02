環南市場會長嗆林昶佐 蔡壁如曝會長憤怒真正原因

台北市環南市場爆發41人確診，中央與地方今前往視察時，無黨籍立委林昶佐在記者會中批評柯文哲PCR篩檢太慢，不料卻反被自治會長林勝東嗆聲「你有來環南市場關心過嗎？」對此民眾黨立委蔡壁如今晚在臉書透露，會長好不容易說服市場內的攤商願意出來篩檢，但林昶佐卻出來挑撥離間，「我們努力花時間勸說這些甘苦人的時候，這位立委在做什麼呢？憑什麼跳出來指責認真防疫的人？」這才是會長憤怒的真正原因。

蔡壁如指出，6月18日跟和平醫院快篩快打部隊到環南市場進行篩檢時，與林勝東聊了許久，關於篩檢造冊、市場攤商的心情和疫情發生以來工作、生活上的不安和焦慮，「整個市場充斥著害怕、擔心、恐慌的氛圍，每個人都擔心萬一篩檢出來的結果是陽性怎麼辦？每個月的貸款、房租、孩子的學費、家人的下一餐怎麼辦？」

蔡壁如表示，林勝東會長花了很大的心力和時間，和市場內每一個攤商溝通、這一切都需要中央和地方的通力合作，「好不容易說服市場內的攤商願意接受造冊、出來篩檢，但是這位萬華區立委不應該在這時候出來挑撥離間啊」。

蔡壁如表示，「就像林勝東會長說的，我們在拼命的時候、我們努力花時間勸說這些甘苦人的時候，這位立委在做什麼呢？有沒有真的到過現場關心過大家？什麼都沒有努力過的人，在這時候，憑什麼跳出來指責認真防疫的人？如果只是為了作秀，大可不必！這才是環南市場自治會會長林勝東怒斥林昶佐立委的真正原因！」

蔡壁如說，這種心情不只發生在環南市場，北農、漁市都是這樣，甚至發生在各行各業、每一個靠勞務生活、靠認真打拚，才有飯吃的人的身上，「為了抗疫，所有人都在努力著，沒有任何人願意看到疫情的擴大」。她也呼籲，「疫情之下，敵人只有一個，不要再用口水抹殺前線認真防疫、抗疫的工作人員！好嗎？」