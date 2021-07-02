陳柏惟罷免案成立 台灣基進回應了

中選會主委李進勇今天表示，台灣基進立委陳柏惟罷免案成立，暫定8月28日舉行投票，原定8月28日舉行的公投則延至12月18日。對此台灣基進回應，正值可望解封的關鍵時刻，幾點不穩定因素仍是台灣社會隱憂，「值此時刻，我們不樂見有心人士繼續用罷免，轉移全台防疫焦點，比起增添無謂的政治口水，更該專心防疫」。

台灣基進指出，為期一個多月的三級警戒，對台灣的民生經濟帶來衝擊，無論是企業、或是基層民眾，都面臨龐大的壓力，社會整體的焦慮情緒也越趨緊繃，「身為民選政黨，協助民眾在紓困管道的暢通、反應紓困網絡的漏洞，是我們現在最重要的責任」。

台灣基進表示，在防疫與紓困之外，虎視眈眈的外敵也是台灣基進的防守重點。昨日舉辦的中共百年黨慶，習近平對台灣的強硬發言，預告來自中國的壓力測試將日益加劇，防疫，不只防病毒，更要防範中共以疫謀統。

台灣基進說，面對「防疫與疫苗覆蓋率擴充」、「民生經濟的紓困工作」、「杜絕中共趁疫侵略騷擾」的三大難題，基於同島一命的精神，台灣基進地方黨部與國會團隊，絕對盡忠職守、全力以赴。「意圖掀起『政治疫情』的團體，請勿徒增台灣抗疫的成本」。