快訊

「謝謝！辛苦了」一張吃飯照讓高雄人好揪心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳柏惟罷免案成立 台灣基進回應了

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片

中選會主委李進勇今天表示，台灣基進立委陳柏惟罷免案成立，暫定8月28日舉行投票，原定8月28日舉行的公投則延至12月18日。對此台灣基進回應，正值可望解封的關鍵時刻，幾點不穩定因素仍是台灣社會隱憂，「值此時刻，我們不樂見有心人士繼續用罷免，轉移全台防疫焦點，比起增添無謂的政治口水，更該專心防疫」。

台灣基進指出，為期一個多月的三級警戒，對台灣的民生經濟帶來衝擊，無論是企業、或是基層民眾，都面臨龐大的壓力，社會整體的焦慮情緒也越趨緊繃，「身為民選政黨，協助民眾在紓困管道的暢通、反應紓困網絡的漏洞，是我們現在最重要的責任」。

台灣基進表示，在防疫與紓困之外，虎視眈眈的外敵也是台灣基進的防守重點。昨日舉辦的中共百年黨慶，習近平對台灣的強硬發言，預告來自中國的壓力測試將日益加劇，防疫，不只防病毒，更要防範中共以疫謀統。

台灣基進說，面對「防疫與疫苗覆蓋率擴充」、「民生經濟的紓困工作」、「杜絕中共趁疫侵略騷擾」的三大難題，基於同島一命的精神，台灣基進地方黨部與國會團隊，絕對盡忠職守、全力以赴。「意圖掀起『政治疫情』的團體，請勿徒增台灣抗疫的成本」。

台灣基進 疫情紓困 罷免 中選會

延伸閱讀

陳柏惟罷免案8月28日投票 昔日對手顏寬恒回應了

提罷免陳柏惟 刪Q總部：罷免延期與否以防疫優先考量

做醫護後盾 立委陳柏惟募千支護目鏡給台中榮總

國產疫苗取得EUA 陳柏惟：不需操之過急

相關新聞

陳柏惟罷免案成立 台灣基進回應了

中選會主委李進勇今天表示，台灣基進立委陳柏惟罷免案成立，暫定8月28日舉行投票，原定8月28日舉行的公投則延至12月18...

反萊豬4公投延後 國民黨：立即停萊豬進口與三接工程

因疫情因素，中選會今決議， 8月28日四項公投投票延至12月18日舉辦。國民黨發出3點聲明呼籲，行政院應立即暫緩「萊豬進...

批簡舒培張飛打岳飛 黃珊珊：有指示好心肝疫苗就退政壇

北市好心肝診所私打疫苗，議員簡舒培指副市長黃珊珊事先知情，與好心肝診所董事長許金川熟識。對此，黃珊珊今天在防疫記者會中反...

罷免陳柏惟8月28日投票 刪Q總部轟公投延罷免不延？

台灣基進立委陳柏惟罷免案成立，將於8月28日舉行投票，提案的刪Q總部表示，疫情仍嚴峻，公投可以延後、但罷免卻不能延後，「...

【即時短評】公投延期 綠營將聚焦萊豬議題全面反攻

中選會今天決議四項公投案因疫情因素，投票日由八月廿八日延後至十二月十八日舉行。民進黨黨務人士表示，預料未來萊豬議題會是在...

解封與否看環南市場？專家批中央帶風向「其心可誅」

北農群聚延燒，今環南市場驗出41名確診，市長柯文哲喊出「關門打狗」專案策略，針對市場做快篩、打疫苗、PCR篩檢。專家認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。