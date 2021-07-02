公投延期 總統府、民進黨均表示尊重

中選會今天舉行委員會議決議，因受COVID-19疫情影響，將原定8月28日舉行的全國性公民投票四案，改定於今年12月18日辦理。總統府與民進黨街表示尊重。

總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重中選會作為獨立機關，獨立行使職權所做出之決議。民進黨表示，公投是人民行使直接民權，表達自己對公共政策意見認同與否之重要權利，但因公投日為全國近期內最大規模人流移動與群聚的活動，在疫情仍然嚴峻的情況下，民進黨認同並尊重中選會依其獨立機關之職權所做延後投票日的專業判斷與決定。

民進黨指出，此刻防疫優先，呼籲朝野全體民眾共同努力，持續團結合作，加強防疫，也期盼在疫情儘速獲得掌控並趨緩後，人民能更安心、順利的行使公投權利。