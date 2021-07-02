快訊

嗆林昶佐後首發聲 環南市場自治會長：別為一己之私落井下石

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公投延期 總統府、民進黨均表示尊重

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
公投延期，總統府、民進黨均表示尊重。本報系資料照
公投延期，總統府、民進黨均表示尊重。本報系資料照

中選會今天舉行委員會議決議，因受COVID-19疫情影響，將原定8月28日舉行的全國性公民投票四案，改定於今年12月18日辦理。總統府與民進黨街表示尊重。

總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重中選會作為獨立機關，獨立行使職權所做出之決議。民進黨表示，公投是人民行使直接民權，表達自己對公共政策意見認同與否之重要權利，但因公投日為全國近期內最大規模人流移動與群聚的活動，在疫情仍然嚴峻的情況下，民進黨認同並尊重中選會依其獨立機關之職權所做延後投票日的專業判斷與決定。

民進黨指出，此刻防疫優先，呼籲朝野全體民眾共同努力，持續團結合作，加強防疫，也期盼在疫情儘速獲得掌控並趨緩後，人民能更安心、順利的行使公投權利。

民進黨 總統府發言人 疫情

延伸閱讀

總統府：沒打勸退電話 未阻擾洽購捐贈疫苗

呂秀蓮：二國際團體致函蔡英文 要幫買嬌生或輝瑞疫苗

立陶宛宣布贈台灣2萬劑AZ疫苗 蔡英文感謝真朋友

說明總統會見郭台銘、劉德音！總統府臉書竟斷訊 網：很掉漆

相關新聞

反萊豬4公投延後 國民黨：立即停萊豬進口與三接工程

因疫情因素，中選會今決議， 8月28日四項公投投票延至12月18日舉辦。國民黨發出3點聲明呼籲，行政院應立即暫緩「萊豬進...

批簡舒培張飛打岳飛 黃珊珊：有指示好心肝疫苗就退政壇

北市好心肝診所私打疫苗，議員簡舒培指副市長黃珊珊事先知情，與好心肝診所董事長許金川熟識。對此，黃珊珊今天在防疫記者會中反...

罷免陳柏惟8月28日投票 刪Q總部轟公投延罷免不延？

台灣基進立委陳柏惟罷免案成立，將於8月28日舉行投票，提案的刪Q總部表示，疫情仍嚴峻，公投可以延後、但罷免卻不能延後，「...

【即時短評】公投延期 綠營將聚焦萊豬議題全面反攻

中選會今天決議四項公投案因疫情因素，投票日由八月廿八日延後至十二月十八日舉行。民進黨黨務人士表示，預料未來萊豬議題會是在...

公投延期 總統府、民進黨均表示尊重

中選會今天舉行委員會議決議，因受COVID-19疫情影響，將原定8月28日舉行的全國性公民投票四案，改定於今年12月18...

四公投延後投票 黃士修：民進黨避免疫苗民怨報復投票

中選會今決議，因疫情因素，重啟核四等四項公投確定延至12月18日投票。重啟核四公投領銜人黃士修質疑，12月18日就保證不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。