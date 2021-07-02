四公投延後投票 黃士修：民進黨避免疫苗民怨報復投票

中選會今決議，因疫情因素，重啟核四等四項公投確定延至12月18日投票。重啟核四公投領銜人黃士修質疑，12月18日就保證不會再有疫情？疫苗施打率能達到群體免疫嗎？推動不在籍投票已是當務之急。

黃士修說，國民黨與民眾黨皆主張召開立法院臨時會，希望民進黨能從善如流，不要再以私利考量，長年阻擋不在籍投票法案。

黃士修也表示，中選會副主委陳朝建主張的移轉投票，更是不需要修法的最簡便形式，戶政系統可立即處理，希望行政機關能夠及早準備，請數位政委唐鳳督導協助，不應消極等待立院修法進度。

黃士修分析，四項公投確定延期投票，對民進黨政府來說，好處是避免疫苗民怨的報復性投票，也有更多時間砸資源宣傳，期望能將讓公投結果翻盤；對四項公投領銜人而言，則不用擔心三級警戒下投票率太低導致公投被封殺。

對民進黨編制5800萬元預算推公投宣傳戰，公投領銜人在財力上無法抗衡，僅呼籲對政策議題就事論事，不要再用網軍抹黑手段，對老百姓進行認知作戰。讓大家站上辯論台堂堂正正對決，讓每位公民走進投票所共同決定國家未來。