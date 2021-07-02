嗆林昶佐後首發聲 自治會長：別為一己之私落井下石

環南市場今天爆41人確診，衛福部長陳時中率隊與台北市長柯文哲視察，並說明防疫狀況，在地立委林昶佐卻遭環南市場自治會長林勝東與攤販連番嗆聲。對此，林勝東傍晚發聲明，表示自己感到痛心並悲憤難忍，大官到場能苦民所苦為民喉舌，才是我們真正需要的，若不是來解決問題，也請不要為一己之私變相落井下石。

林勝東今天上午在環南市場嗆林昶佐，說「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖」，還說只有打過一通電話給他，什麼也沒有做，讓他相當火大。林準備受訪時，又有攤商跳出來要林離開，還說「拜託，不用講什麼，演戲去電視上演，不用在這邊演，滾」。

林勝東傍晚針對上午嗆林昶佐事情發聲明，強調自己身為環南市場自治會長，早上記者會發聲並非圖個人之名，僅是不希望環南1060攤商生計淪為作秀素材而被忽視。

林勝東表示，從5月初全台疫情尚未緊繃前，環南市場就已經自發加強防疫，感謝期間給予眾多協助的台北市政府、醫護人員、多位中正萬華區議員，與每一位攤商夥伴們的配合，環南市場對於所有防疫政策皆兢兢業業配合，只求疫情盡快平安落幕。

林勝多指出，陳時中與柯文哲攜手合作前來環南市場處理解決疫情問題，內心相當激動與感謝，但聽到林昶佐的發言內容只為檢討台北市政府，而非在乎環南市場1060攤商，感到痛心並悲憤難忍，大官到場能苦民所苦為民喉舌，才是我們真正需要的，若不是來解決問題，也請不要為一己之私變相落井下石。

最後林勝東說，民之所望簡單而渺小，不求富貴但求溫飽，懇請每一位官員與民意代表能夠感同身受，口水不會殺死病毒與根治疫情，卻會讓生活在基層的人連喘息機會都被淹沒，還望諸位大官們集中全力解決疫情。