反萊豬4公投延後 國民黨：立即停萊豬進口與三接工程

因疫情因素，中選會今決議， 8月28日四項公投投票延至12月18日舉辦。國民黨發出3點聲明呼籲，行政院應立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直至人民透過公投做出最後決定；此外立法院應立即召開臨時會，補正公投法中關於延緩公投法律上疏漏，並討論增訂不在籍投票等相關作法。

國民黨表示，原本在今年828即將由人民公投決定的「反萊豬公投」及「珍愛藻礁公投」等重大公共政策，如今延到年底，但這波源於蔡政府防疫不力，迄今影響公投時程，中央政府實應負起責任，立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」。

此外，國民黨指出，行政院評估目前尚未有解封規劃，未來疫情亦可能持續反覆不定，呼籲應比照國外在疫情中投票前例，落實我國不在籍投票制度，透過移轉、通訊投票等方式，避免群聚、減少染疫風險，又能讓人民行使公民權。

國民黨認為，中選會決定將公投延後到12月18日，相關修法已相當急迫，立院儘速召開臨時會，修法增訂不在籍投票等相關作法，才能真正一勞永逸解決問題的超前布署，也希望民進黨勿再阻攔，共同支持進步的改革。

國民黨團也質疑，「公投法」從未授權中選會可以延後投票，中選會不能自作主張、便宜行事，過度擴張解釋法律，中選會今天的公告完全不符民主法治原則，立法院應立即召開臨時會進行修法以備法源基礎，才能正式合法延期。

國民黨團表示，中選會主委李進勇稱已向行政院提出不在籍投票草案，行政院應立即向立院提案、民進黨團也應支持召開臨時會，盡速啓動、完成不在籍投票修法，確保年底公民順利安全行使投票權，才是為國家、為人民解決問題。

國民黨團指出，超過七成民意支持停止開放萊豬，逾五成民意認為三接工程應立即停工，如果蔡英文總統還自認是具民意支持的總統，既然公投延後，蔡也應立即暫緩萊豬進口與三接工程，才符合主流民意期待。