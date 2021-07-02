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北市環南市場爆增41確診 林右昌：亡羊補牢猶未晚矣

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北市環南市場爆增41確診，林右昌：亡羊補牢猶未晚矣。圖／基隆市政府提供
北市環南市場爆增41確診，林右昌：亡羊補牢猶未晚矣。圖／基隆市政府提供

台北市環南市場爆出新增41例確診，基隆市長林右昌說，一下爆增這麼多民眾難免會感覺有點驚嚇，但他以正面態度來看，亡羊補牢猶未晚矣，把些隱形確診者篩檢出來，勇敢面對、匡列，阻斷傳播鏈，是正面的。

林右昌今天下午在防疫記者會時，針對媒體詢問環南市場一次爆出41個確診的問題，他回應說，他個人覺得要用比較正面的態度面對，這是比較大的變數，對7月12要不要解封降為2級，尊重CDC整體的評估來決定。

林右昌表示，亡羊補牢，猶未晚矣，把些隱形確診者篩檢出來，勇敢面對、匡列、處理，趕快阻斷傳播鏈，他認為是好的。因一次41例爆量，也許民眾會覺有一點受到驚嚇，但及早阻傳播鏈，正面思考是好事。

林右昌並指出，目前中央單位進駐，與地方組成聯合指揮中心，他相信政府有能力盡早控制疫情。基隆市對市場管理一開始就很嚴格官控，林右昌認為因人流複雜，防疫管理和個人的防護都必須落實，基隆率全國之先採取2罩1套措施，CDC列入全國批發市場防疫指引，只要徹底落實做好就會降底感染風險。

北市環南市場爆增41確診，林右昌：亡羊補牢猶未晚矣。圖／基隆市政府提供
北市環南市場爆增41確診，林右昌：亡羊補牢猶未晚矣。圖／基隆市政府提供

林右昌 基隆

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