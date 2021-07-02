北市環南市場爆增41確診 林右昌：亡羊補牢猶未晚矣

台北市環南市場爆出新增41例確診，基隆市長林右昌說，一下爆增這麼多民眾難免會感覺有點驚嚇，但他以正面態度來看，亡羊補牢猶未晚矣，把些隱形確診者篩檢出來，勇敢面對、匡列，阻斷傳播鏈，是正面的。

林右昌今天下午在防疫記者會時，針對媒體詢問環南市場一次爆出41個確診的問題，他回應說，他個人覺得要用比較正面的態度面對，這是比較大的變數，對7月12要不要解封降為2級，尊重CDC整體的評估來決定。

林右昌表示，亡羊補牢，猶未晚矣，把些隱形確診者篩檢出來，勇敢面對、匡列、處理，趕快阻斷傳播鏈，他認為是好的。因一次41例爆量，也許民眾會覺有一點受到驚嚇，但及早阻傳播鏈，正面思考是好事。