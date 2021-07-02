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批簡舒培張飛打岳飛 黃珊珊：有指示好心肝疫苗就退政壇

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供

北市好心肝診所私打疫苗，議員簡舒培指副市長黃珊珊事先知情，與好心肝診所董事長許金川熟識。對此，黃珊珊今天在防疫記者會中反嗆，議員的指控叫做張飛打岳飛，故意把6月9日這個時間給掩蓋，因為9號事情已經發生，如果簡舒培拿得出6月7號以前，有她指示的，她願意退出政壇。

簡舒培昨天表示，好心肝診所私打疫苗，副市長黃珊珊早知情，並跟好心肝診所董事長許金川熟識，在Line群組裡下指示要求先撥疫苗。

黃珊珊指出，她有收到一個簡訊，她的朋友單純傳給她，對方也不是什麼遊走在醫界、政界的朋友，就是一個普通的朋友，傳給她之後，她根本就沒有處理，當時就回他，台北市是有規劃，但是要等中央的規定。她壓根沒有把這個資訊傳給任何人。

黃珊珊說，好心肝在7號跟8號取得疫苗，當時的狀況，沒有任何一個是她在7號以前，指示衛生局或相關人員的任何的證據。

黃珊珊說，議員的指控叫做張飛打岳飛，她故意把6月9號這個時間給掩蓋，因為9號事情已經發生，那天她把之前的簡訊傳出去，傳給衛生局長黃世傑，和他們的工作群組，正是因為坦蕩蕩，所以才把這個向她反映要做疫苗合約診所的這個簡訊，傳到工作群組。

黃珊珊說，如果她有任何的指示，也不敢把這相關的資訊傳出來，第二個就是議員故意扭曲這個事實，把時間點、故意錯置，如果議員拿得出6月7號以前「有我指示的，我願意退出政壇。」

黃珊珊 疫苗 好心肝

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