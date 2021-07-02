從連戰丶洪秀柱賀中共百年 看國民黨困境

國民黨前主席連戰丶洪秀柱及親民黨主席宋楚瑜等人周四(7月1日)以賀電和賀信形式祝賀中共建黨百年，在台灣引發熱議。

根據《人民日報》報導，連戰透過賀電表示「中國共產黨創建百年，主導神州大陸建設72年，中華民族復興進程已達五千年歷史新高峰！」至盼兩岸關係和平發展，「所有中華兒女合力為我民族之事業再造新遒」。

洪秀柱專致賀函表示，「中華民族偉大復興是歷史的必然，至盼兩岸促進融合，心靈契合，竭盡心力共同完成國家統一大業，共築國家富強丶民族復興丶人民幸福的中國夢。」

親民黨著席宋楚瑜則在賀電中指出「中國共產黨艱苦卓絕，奮鬥不懈，重振華夏，以人民福祉為先，人類命運共同體為念，深令世人刮目相看...，力促國家和平統一。」

國民黨的難題

過去，國民黨從未對中共黨慶致賀，但2017年5月吳敦義當選國民黨主席時，中國領導人習近平以中共總書記名義致電祝賀，吳敦義也隨即發文感謝。同年10月，賀習近平連任中共總書記時，吳敦義也致電祝賀。

在中共建黨百年前夕，國民黨有中常委建議黨中央應發賀電，但黨中央並未採納，國民黨主席江啟臣對媒體表示，過去國共兩黨間沒有對黨慶發賀電的「慣例」，任何一個百年政黨都有其追求跟堅持的價值理念，而不是短暫的表面形式，目前對兩岸政黨更重要的是，追求台海和平穩定丶兩岸繁榮發展以及人民的自由平等等。

針對連戰和洪秀柱兩人祝賀中共建黨百年，國民黨主席江啟說，連戰與洪秀柱是以個人身分獻上祝福，「國民黨本身則沒有祝賀中共黨慶的慣例」。他並表示，無論是連戰或洪秀柱，相信兩人都是因目前兩岸關係不佳為出發點丶希望以「個人之力」改善兩岸關係才出聲祝賀。但同時又指出，就他了解，過去兩人擔任黨主席時，都沒有以個人身分發過賀電，無論是中共90年丶95年黨慶，還是國民黨120年丶125年黨慶都沒有。

國民黨內不同調

對此，學者表示，這再次突顯國民黨在兩岸立場上，定位不明確。台灣東海大學政治系教授張峻豪向德國之聲分析，國民黨內大老跟黨主席的發言不一致，會導致國民黨在政治上的戰略地位很麻煩，「過去很反共，現在很親共，自己在兩岸關係上說不清楚，實在很難突破」。

張峻豪強調，國民黨是全世界跟中共交手歷史最悠久的政黨，卻未讓台灣人民覺得國民黨很了解共產黨，在黨內對兩岸關係沒有共識的情況下，就得不到民眾的心，處理兩岸關係上也無法說服台灣人。他說：「國民黨內，有祖國情懷和考量商業的人，因此在兩岸關係上要形成最大公約數，很困難。」

江啟臣曾在今年4月被台灣媒體問及國民黨的兩岸論述。江啟臣當時提出，「基於中華民國憲法的九二共識」，仍主張國民黨要講清楚「九二共識」的求同存異概念。江也強調，國民黨未來的兩岸政策也絕對不是只有「九二共識」。

台灣成功大學政治系教授丁仁方曾對台媒表示，國民黨主席江啟臣原本想要放棄「九二共識」，但遭到前主席們的質疑，經過折衷後，才端出妥協的版本，但是，新的兩岸論述回避「一中」，以模糊的方式表述「九二共識」，此舉未必能各方討好，因為年輕人對「九二共識」丶中華民國憲法無感，且番論述已經流失一部份認同「九二共識」的支持者

台灣的批評聲浪

根據谷歌趨勢（Google Trend）的數據，在台灣，中共百年的關注度遠遠不及當地疫情及防疫旅館火警事件。谷歌趨勢顯示，台灣7月1日最關注的是「彰化火警」，有超過10萬次搜尋次數，其次是疫苗爭議，關鍵字「習近平」則排名第8，僅有超過1萬次搜尋次數。7月2日則未有任何中共百年的關鍵字進入搜尋排行榜。

在台灣人不關心的情況下，連戰和洪秀柱像中共表示祝賀只引來藍綠各界批評。民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，這不只是對台灣的污辱，在這個時間點也是在「踐踏丶羞辱香港人民」。

曾擔任馬英九競選發言人的主持人蔡詩萍則表示，中國共產黨慶祝建黨百年是他們自己的事，畢竟他們是對岸的執政黨，「它願意富國利民，絕對是大陸人民的好事」，但他強調，中國共產黨終究不是民主國家的政黨，「它排除政黨政治，壓制反對意見，對政治異議人士打壓殘暴，掌控媒體視之為共產黨的喉舌，沒有一樁，是民主社會現代價值所能允許的」。他並表示「若趨之若恭丶曲意討好，『那就是自甘墮落，自我作賤了』」。

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