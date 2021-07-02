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被市場攤商嗆聲未影響行程 林昶佐媒合物資捐和平醫院
台北市環南市場爆發41人PCR確診，無黨籍立委林昶佐今上午前往視察時被自治會長及攤商嗆聲「你有來環南市場關心過嗎？」場面十分尷尬。不過林昶佐今下午仍持續地方行程，至台北市立聯合醫院和平院區捐贈募集而來的醫療物資。
中央、地方今上午聯合視察環南市場時，林昶佐當面批評台北市哲柯文哲，卻反遭自治會長及攤商嗆聲，事後林昶佐發表聲明表示「身為第一線民意代表，就是必須承擔攤商情緒」，他也為自己在記者會中難掩不耐的發言，向市民道歉。
結束環南市場視察行程後，林昶佐今下午來到和平醫院，捐贈媒合來的醫療物資，這也是繼先前婦幼醫院後，他再次媒合善心人士物資捐贈給醫院。
林昶佐表示，這次總共募得防護面罩300個、護目鏡120隻、隔離衣1840件和短鞋套300只，未來也會有超過2千個N95口罩陸續到貨。他也說，和平醫院除了為中正、萬華區的民眾施打疫苗之外，近期北農群聚案爆發後，更要協助篩檢，防疫工作壓力非常龐大，希望今天捐助的物資能盡上棉薄的心力，讓第一線醫護人員可以安心防疫。
此外，林昶佐服務處團隊近期也和地方社團合作，送出超過一千個便當給中正、萬華的一線醫護人員享用，林昶佐說，未來只要醫療院所、鄰里向團隊表達防疫物資需求，他將會盡全力處理、配送，大家共同撐過這波難關。
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