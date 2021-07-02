黃世傑被請假？黃珊珊：我親自跟局長說利益迴避

北市爆發特權疫苗風波，北市衛生局長黃世傑在廉政委員會調查期間請假一個月，到7月27日止，引發議員質疑請假動機，懷疑黃世傑在議會大會期間請假，是「被請假」。黃世傑今天銷假返回崗位，並出席議會大會，議員張斯綱問黃世傑是否「被請假」，黃世傑點頭說，「有那個味道」。

對於黃世傑自認被請假，黃珊珊說，這個事情主要是因為禾馨診所的事件展開調查，進行內部行政調查期間，其實衛生局的基層同仁在市府做調查時，有些欲言又止，因為可能有些是他的長官指示，所以他們有一些可能不敢說的話，當時在面談的時候，同仁在局長離開，才願意說。

黃珊珊說，就這個部分，她有親自跟局長黃世傑說，在調查期間，還是要利益迴避，局長也認為也不希望影響到調查結果的公正性，所以他也同意先暫時迴避，所以他才請假，希望等到調查結束後，再讓事情釐清，才不會造成更大的問題。