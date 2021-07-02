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醫笑林昶佐「湊熱鬧」被打臉！「但有一句話說對了」：是警訊

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師陳昶宇發文指出無黨籍立委林昶佐去「湊熱鬧」真的很丟臉，但他直言林至少有一句話說對了，貼文引起關注。記者余承翰／攝影
醫師陳昶宇發文指出無黨籍立委林昶佐去「湊熱鬧」真的很丟臉，但他直言林至少有一句話說對了，貼文引起關注。記者余承翰／攝影

北農PCR專案昨（1日）啟動，環南市場篩檢結果今早公布，共有41人確診，北市疫情再度升溫。指揮官陳時中、台北市長柯文哲上午也到現場視察，並召開臨時記者會。會中無黨籍立委林昶佐公然開嗆柯文哲「講廢話」，反遭自治會長、工作人員罵爆，成為網友討論焦點。一名醫師便發文指出林昶佐去「湊熱鬧」真的很丟臉，但他直言其中有一句話說對了，貼文引起關注。

台北市立聯合醫院忠孝院區主治醫師陳昶宇經常在FB分享疫情相關資訊，今便發文分析有關環南市場群聚擴大的狀況，他指出「台北市不在居家隔離掌控內、不明社區感染源確診個案比例每天都高達60-80%」，加上缺乏擴大篩檢疫調跟匡列隔離，他警告「這是疫情會再度失控擴散的的警訊。」

陳昶宇提到環南市場「整體篩檢陽性率1.47%，遠超全國的0.1-0.2%」，此外41位確診者「高達七成ct值小於25」，因病毒含量高具有較高的傳播感染性。針對柯文哲在記者會提到的第一圈快篩、第二圈打疫苗、第三圈再來擴大PCR篩檢，他指出「這個順序完全就不對啊，其他縣市包括苗栗、屏東、高雄，一開始就PCR擴大篩檢、匡列隔離是在做辛酸的嗎？」

對於記者會的輿論焦點，陳昶宇認為林昶佐沒去過市場關心，「還去湊熱鬧真的很丟臉」，但他也指出林昶佐「至少有一句話說對了」，那就是「現在才成立中央北市聯合指揮所，真的已經是慢了」。對於控制疫情，陳昶宇直言「不要再一直糾結疫苗施打，當一個地方變成熱區，擴大篩檢、加強疫調、做好匡列隔離才是當前最重要的事。」

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