林昶佐嗆柯反遭攤商怒嗆 柯文哲：講543的老百姓不想聽

立委林昶佐今天赴環南市場，卻遭攤商連番嗆聲。對此，台北市長柯文哲在防疫記者會上表示，老百姓最關心的是疫情什麼時候過去，或是疫情之下如何討生活，在上午記者會中講543的，和解決事情無關，老百姓不想聽。

林昶佐今天在中央流行疫情指揮中心的記者會，嗆柯文哲都在「講廢話」，立刻被一旁的自治會會長林勝東開嗆「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖」。其他攤商也連番嗆聲，直到指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲打圓場才暫時平息風波。

不過林昶佐準備要受訪時，又有攤商跳出來嗆聲，要求林昶佐離開環南市場，不用採訪，還說「拜託，不用講什麼，演戲去電視上演，不用在這邊演，滾」。

柯文哲表示，疫情之下最慘的是小老百姓，他昨天到寧夏夜市視察，攤商50天沒有收入，相當珍惜開業機會。今天下令環南市場休市3天，對攤販來說損失慘重，能不能馬上復業也不知道，且確診後也要被隔離17天不能上班。

柯文哲說，老百姓最關心的，就是疫情什麼時候會過去，或是疫情之下藥如何討生活，如果只是講一些543的，和解決事情無關，老百姓就不想聽。

針對林昶佐批北市府篩檢動作慢，一個月前早就能開始。柯文哲說，大規模PCR篩檢量能是在苗栗電子場爆發群聚後才開始建立的，過去因為PCR量能低，才有校正回歸，後來才建立大規模PCR。