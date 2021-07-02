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AIT宣布 美駐廣州總領事館前處長柯傑民將接任副處長

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

美國在台協會AIT）副處長谷立言離任，AIT今天表示，美國駐廣州總領事館領事處前處長柯傑民（Jeremy Cornforth）將接替谷立言，從今年7月下旬起擔任美國在台協會副處長。

AIT發布新聞稿表示，AIT在谷立言的帶領之下取得許多重大進展，包括搬遷至內湖新館，全球合作暨訓練架構 (GCTF) 的大幅拓展，以及美台教育倡議的正式啟動，谷立言將於7月17日接任美國駐日本代理大使。

AIT表示，柯傑民是資深職業外交官，他於1998年加入美國國務院，先後外派至美國駐以色列耶路撒冷、多明尼加聖多明哥、印度孟買、突尼西亞突尼斯、黎巴嫩貝魯特等地之大使館擔任領事官及政治官等職務，也曾任職於美國國務院西半球事務局薩爾瓦多辦公室，以及美國國務院領務局簽證事務處資訊管理聯絡辦公室主任。

AIT表示，柯傑民畢業於內布拉斯加州林肯市聯合學院，隨後取得國家戰爭學院戰略研究碩士學位。柯傑民通曉西班牙語、阿拉伯語、中文和希伯來語，太太Eleanor於美國國際開發融資公司擔任主管職，兩人育有一對九歲的雙胞胎。

AIT 國務院 美國在台協會

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