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江啟臣聯名藍首長籲開放買疫苗 民進黨團：侯友宜沒連署

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院民進黨團今舉行記者會。圖／立法院民進黨團臉書直播
立法院民進黨團今舉行記者會。圖／立法院民進黨團臉書直播

國民黨主席江啟臣今與南投縣、雲林縣、花蓮縣與台東縣4個國民黨籍縣長聯名向蔡總統發公開信，盼食藥署也循永齡基金會，台積電及慈濟模式，同意4縣市自購疫苗。不過立法院民進黨團今舉行記者會反酸，藍營最大的2個諸侯新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都沒有參與連署，公開信反而像是國民黨主席連任的連署書。

民進黨團書記長羅致政表示，現在是全國疫苗大規模施打第二天，縣市長應該忙著施打的相關議題，但國民黨在江啟臣帶領下，卻背離國人期待，在國際大廠不斷對外表示，只跟中央政府打交道情況下、「國民黨到底在亂什麼？」

羅致政更說，江啟臣的公開信是為了國民黨主席選舉造勢，侯友宜、盧秀燕都沒有參與，感覺像是國民黨主席連任的連署書；另外，台積電、鴻海、慈濟都是出錢買疫苗後給中央施打，藍營的公開信卻沒提到錢從哪裡來、誰來施打，各憑本事買疫苗情況下，恐造成台灣內部混亂，「呼籲國民黨主席，不要為了黨內選舉製造台灣紛亂，配合中共期待以疫謀亂，以疫逼迫台灣接受一個中國。」

國民黨 疫苗 江啟臣 侯友宜

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