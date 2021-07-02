疫情衝擊 趙少康：828公投續辦民進黨就是公投劊子手

中選會下午討論828公投是否延辦，中廣董事長趙少康今表示，防疫當前，公投應延期，民進黨這時舉辦就是不安好心，但民進黨一定希望如期舉辦，藉疫情降低投票率讓公投過不了關，若真如此非常不道德，等於是把公投殺死的劊子手。

趙少康說，7月12日疫情三級警戒可能只是微解封，之後一拖就到8月，但公投不是說投就投，要宣導，還有5場政策辯論，不可能不動員群眾；而且總計約有1980萬民眾有投票資格，500萬跨門檻，如何避免群聚？

趙少康表示，就法理面，公投應該綁明年大選，現行制度是民進黨私心自用；就防疫面，要不就全台至少50%民眾疫苗施打到兩劑，才可以辦，這都還不到集體免疫標準。

趙少康說，目前民調看來，4項公投至少會過3個、1個平盤，民進黨一定希望如期投票，最好因為疫情大家都不去投票，這樣就容易跨不過門檻，只是這樣不道德。

趙少康也提到，中選會說不在籍投票沒有法源，那就立個法給他法源，很多國家都有不在籍投票，只有台灣很怕，郵寄或移轉投票技術上沒有問題，是政治上不同意，結果造成海外難以回來，南北交通大移動。