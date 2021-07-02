快訊

環南確診疫調拚下午5時完成 市場停業3天

【7/2確診地圖】本土新增57例、死亡15例 環南確診案尚未列入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊 趙少康：828公投續辦民進黨就是公投劊子手

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

中選會下午討論828公投是否延辦，中廣董事長趙少康今表示，防疫當前，公投應延期，民進黨這時舉辦就是不安好心，但民進黨一定希望如期舉辦，藉疫情降低投票率讓公投過不了關，若真如此非常不道德，等於是把公投殺死的劊子手。

趙少康說，7月12日疫情三級警戒可能只是微解封，之後一拖就到8月，但公投不是說投就投，要宣導，還有5場政策辯論，不可能不動員群眾；而且總計約有1980萬民眾有投票資格，500萬跨門檻，如何避免群聚？

趙少康表示，就法理面，公投應該綁明年大選，現行制度是民進黨私心自用；就防疫面，要不就全台至少50%民眾疫苗施打到兩劑，才可以辦，這都還不到集體免疫標準。

趙少康說，目前民調看來，4項公投至少會過3個、1個平盤，民進黨一定希望如期投票，最好因為疫情大家都不去投票，這樣就容易跨不過門檻，只是這樣不道德。

趙少康也提到，中選會說不在籍投票沒有法源，那就立個法給他法源，很多國家都有不在籍投票，只有台灣很怕，郵寄或移轉投票技術上沒有問題，是政治上不同意，結果造成海外難以回來，南北交通大移動。

投票率 公投 趙少康

延伸閱讀

蔡政府開放入境普篩防疫 趙少康：時間會還國民黨公道

經濟部要工業區只能打高端疫苗？趙少康：中央護航到歇斯底里

組團國外打疫苗擬開罰 趙少康：放大格局來看不必禁止

趙少康：蔡英文堅持國產 把每個人整死還冤枉死400多人

相關新聞

立陶宛外長稱將在台設辦事處 外交部：高度歡迎

立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）日前預告將在台灣設立辦事處，並稱這是立陶宛主要優先...

道歉了！林昶佐為環南市場記者會反應情緒致歉

台北市環南市場爆發41人PCR確診，中央與地方今前往視察時，無黨籍立委林昶佐在記者會中當面批評柯文哲大規模PCR篩檢太慢...

疫情衝擊 趙少康：828公投續辦民進黨就是公投劊子手

中選會下午討論828公投是否延辦，中廣董事長趙少康今表示，防疫當前，公投應延期，民進黨這時舉辦就是不安好心，但民進黨一定...

「環南市場會長認證做秀立委」林昶佐臉書被灌爆

環南市場今天有41確診，中央與地方前往視察並舉辦記者會說明現況。在地立委林昶佐當場吐槽台北市長柯文哲，認為這幾天才要大規...

民進黨：我們努力打疫苗 國民黨卻努力寫公開信打政治

國民黨主席江啟臣今天與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等四位地方首長共同發表給蔡英文總統的...

民進黨5800萬反宣傳公投？ 鄭麗文：可買48.3萬劑疫苗

中選會下午討論828公投是否如期投票，卻傳出民進黨中執會通過5800萬元的特別預算案要反宣傳「反萊豬」等四公投。國民黨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。