立陶宛外長稱將在台設辦事處 外交部：高度歡迎

立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）日前預告將在台灣設立辦事處，並稱這是立陶宛主要優先事項之一；外交部發言人歐江安今天表示，對於立陶宛政府表達有意拓展與台灣交流合作，包括就來台設立辦事處進行籌備及修法等深化雙邊友好關係的積極作為，外交部高度歡迎。

蘭柏吉斯6月30日與62個立國駐外機構館長舉行年度會議時指出，立陶宛正在重新檢討東亞外交政策，目的在商業市場多元化，及加強與東亞國家的關係。除了已成立駐澳洲大使館外，立陶宛將在台灣、南韓及新加坡設立辦事處。

歐江安表示，外交部一向秉持開放且務實的態度，與全世界理念相近夥伴保持往來互動並尋求強化雙方實質合作關係的機會。對於立陶宛政府多次表達有意拓展與台灣交流合作，包括就來台設立辦事處進行籌備及修法等深化雙邊友好關係的積極作為，外交部重申高度歡迎的立場。

歐江安說，立國政府最近宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，展現真誠友誼，我國政府銘感在心，對兩國友好關係更密切的發展，保持正面樂觀的期待。至於立陶宛政府內部有關設處的立法必要程序，外交部均表示尊重。