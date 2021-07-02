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民進黨：我們努力打疫苗 國民黨卻努力寫公開信打政治

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，現在應是努力打疫苗時刻，呼籲國民黨不要只顧打政治。本報系資料照
民進黨表示，現在應是努力打疫苗時刻，呼籲國民黨不要只顧打政治。本報系資料照

國民黨主席江啟臣今天與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等四位地方首長共同發表給蔡英文總統的疫苗採購公開信。民進黨發言人劉康彥表示，隨著政府採購的國際疫苗以及美、日捐贈的疫苗陸續到貨，各縣市當務之急應該是盡全力將配發到的疫苗施打完畢，國民黨這樣的操作不免讓人覺得，是把疫苗採購當作個人政治的表演舞台。

劉康彥指出，在全球疫情險峻之下，國際疫苗市場供需吃緊，政府對外積極以多元管道購買疫苗，美、日捐贈的AZ、莫德納也陸續到貨，並開始配發施打。各縣市政府都積極在拚施打率，希望盡快擴大疫苗覆蓋率。

劉康彥說，民進黨的縣市首長都全力積極施打，幾位國民黨的縣市首長也同樣努力力求庫存量歸零。反觀今日連署的國民黨縣市首長，有些在日前媒體揭露的疫苗庫存量來看，都沒有施打完畢，顯然還有努力空間。若江啟臣這麼在意國人的疫苗，就應該催促南投等四個縣市以最快速度將配發的疫苗施打完畢，而不是明明還有疫苗沒施打，卻還要配合江作秀發公開信。

劉康彥表示，江啓臣今天只找了四位縣市長說要採購疫苗，難道其他沒有加入公開信的縣市就不需要疫苗嗎？或者他們根本並不認同江啟臣這種為了自己的政治聲量、甚至可能是為了黨主席選舉的作秀方式呢？民進黨呼籲，當前最重要的，就是把疫苗施打率提升，民進黨執政的縣市首長都正在努力的打疫苗，希望國民黨的縣市長不要努力打政治，這樣才是全民之福。

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