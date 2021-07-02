快訊

環南確診疫調拚下午5時完成 市場停業3天

【7/2確診地圖】本土新增57例、死亡15例 環南確診案尚未列入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

道歉了！林昶佐為環南市場記者會反應情緒致歉

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法委員林昶佐(右)對柯文哲開砲，卻被環南市場自治會會長反嗆。記者余承翰／攝影
立法委員林昶佐(右)對柯文哲開砲，卻被環南市場自治會會長反嗆。記者余承翰／攝影

台北市環南市場爆發41人PCR確診，中央與地方今前往視察時，無黨籍立委林昶佐在記者會中當面批評柯文哲大規模PCR篩檢太慢，不料卻被自治會長及攤商嗆聲「你有來環南市場關心過嗎？」對此林昶佐在臉書表示，「我在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意」。

對於柯文哲在現場表示，因批發市場人流複雜，所以一開始不做PCR全面篩檢，而是先打疫苗。林昶佐說，「我發言時，實在忍不住提醒，一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要PCR全面篩檢？請市長不要再講廢話」。

林昶佐也對於自己難掩不耐的發言，向市民道歉。他表示，「在記者會中反應情緒，是我不好」，中央終於和地方成立前進指揮所，接著必須合作把防疫工作做好，希望北市府能確實詳實疫調、匡列、篩檢、隔離、公布足跡，每個工作都按部就班做好，才能把這波疫情壓下來。

林昶佐說，「對於老朋友、自治會林會長在現場對我表達不滿，我也要再次跟林會長說聲歹勢(抱歉)，環南的各位頭家辛苦了，對於一直以來的照顧，我都相當感激」。

林昶佐表示，疫情爆發以來，他身為在地立委也與農委會向中央溝通批發市場優先接種疫苗及爭取防疫及紓困政策，並協助攤商以及周邊鄰里處理許多緊急案件。現在包括北農、家禽家畜、環南等批發市場的生意都因為疫情相當嚴峻，「如何讓大家儘速有效克服疫情、恢復正常的工作，是我們從政者不可迴避的責任。請大家繼續給我們鞭策，我們繼續一起打拚。」

林昶佐 疫情

延伸閱讀

影／林昶佐罵柯文哲動作慢 遭環南市場自治會長反嗆

黃世傑銷假返回崗位 今與陳時中、柯文哲巡視環南市場

視察寧夏夜市微解封 柯文哲嘆「停業50天了」鼓勵攤商加油

台北市夜市微解封 徐世榮：柯文哲打臉柯文哲

相關新聞

立陶宛外長稱將在台設辦事處 外交部：高度歡迎

立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）日前預告將在台灣設立辦事處，並稱這是立陶宛主要優先...

道歉了！林昶佐為環南市場記者會反應情緒致歉

台北市環南市場爆發41人PCR確診，中央與地方今前往視察時，無黨籍立委林昶佐在記者會中當面批評柯文哲大規模PCR篩檢太慢...

防制人口販運有成 內政部：保障人權是核心價值

打擊人口販運，台灣連續12年被美國國務院列為第1級國家。內政部表示，台灣在去年疫情仍與民間保持緊密關係，積極推動防制人口...

環南市場群聚「顧客也要揪出」 明日完成確診疫調

北農群聚案尚未落幕，擴大篩檢專案中持續進行，今早已公布環南市場部分PCR篩檢結果，已知有41人呈現陽性反應，早上7點半市...

疫情衝擊 趙少康：828公投續辦民進黨就是公投劊子手

中選會下午討論828公投是否延辦，中廣董事長趙少康今表示，防疫當前，公投應延期，民進黨這時舉辦就是不安好心，但民進黨一定...

「環南市場會長認證做秀立委」林昶佐臉書被灌爆

環南市場今天有41確診，中央與地方前往視察並舉辦記者會說明現況。在地立委林昶佐當場吐槽台北市長柯文哲，認為這幾天才要大規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。