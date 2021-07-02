道歉了！林昶佐為環南市場記者會反應情緒致歉

台北市環南市場爆發41人PCR確診，中央與地方今前往視察時，無黨籍立委林昶佐在記者會中當面批評柯文哲大規模PCR篩檢太慢，不料卻被自治會長及攤商嗆聲「你有來環南市場關心過嗎？」對此林昶佐在臉書表示，「我在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意」。

對於柯文哲在現場表示，因批發市場人流複雜，所以一開始不做PCR全面篩檢，而是先打疫苗。林昶佐說，「我發言時，實在忍不住提醒，一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要PCR全面篩檢？請市長不要再講廢話」。

林昶佐也對於自己難掩不耐的發言，向市民道歉。他表示，「在記者會中反應情緒，是我不好」，中央終於和地方成立前進指揮所，接著必須合作把防疫工作做好，希望北市府能確實詳實疫調、匡列、篩檢、隔離、公布足跡，每個工作都按部就班做好，才能把這波疫情壓下來。

林昶佐說，「對於老朋友、自治會林會長在現場對我表達不滿，我也要再次跟林會長說聲歹勢(抱歉)，環南的各位頭家辛苦了，對於一直以來的照顧，我都相當感激」。

林昶佐表示，疫情爆發以來，他身為在地立委也與農委會向中央溝通批發市場優先接種疫苗及爭取防疫及紓困政策，並協助攤商以及周邊鄰里處理許多緊急案件。現在包括北農、家禽家畜、環南等批發市場的生意都因為疫情相當嚴峻，「如何讓大家儘速有效克服疫情、恢復正常的工作，是我們從政者不可迴避的責任。請大家繼續給我們鞭策，我們繼續一起打拚。」