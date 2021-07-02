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民進黨5800萬反宣傳公投？ 鄭麗文：可買48.3萬劑疫苗

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「敬告中選會：不要變相沒收公投！民進黨：不要再擋不在籍投票！」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團上午舉行「敬告中選會：不要變相沒收公投！民進黨：不要再擋不在籍投票！」記者會。圖／國民黨團提供

中選會下午討論828公投是否如期投票，卻傳出民進黨中執會通過5800萬元的特別預算案要反宣傳「反萊豬」等四公投。國民黨團書記長鄭麗文今批評，這筆錢可買48.3萬劑疫苗、14.5萬件防護衣、214台HFNC救命神器，民進黨卻只想花錢擋掉人民公投權利。

鄭麗文表示，疫情危機時刻，各界都想盡辦法捐物資給第一線醫護人員，民進黨中央這時候還這麼有錢，但想到的卻是要餵養網軍，民進黨1450領到爆，爽歪歪，只是為了要扭曲公投公民權行使。

國民黨團總召費鴻泰也說，5800萬可以買多少防護器材，民進黨編5800萬預算卻是要變相沒收公投，不讓公投順利推動，「民進黨真的是有錢啊」，但良心何在？

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，國民黨宣傳防疫作為與理念，都只採費用低廉的網路小廣告，卻遭綠營批評「與其花錢買廣告，不如把這些錢，拿來投入防疫物資還比較實在」，現在民進黨卻編這筆預算，綠營不要嚴以律人、寬以待己。

國民黨立院黨團上午舉行「敬告中選會：不要變相沒收公投！民進黨：不要再擋不在籍投票！」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團上午舉行「敬告中選會：不要變相沒收公投！民進黨：不要再擋不在籍投票！」記者會。圖／國民黨團提供

民進黨 公投 國民黨

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