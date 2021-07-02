民進黨5800萬反宣傳公投？　鄭麗文：可買48.3萬劑疫苗

中選會下午討論828公投是否如期投票，卻傳出民進黨中執會通過5800萬元的特別預算案要反宣傳「反萊豬」等四公投。國民黨團書記長鄭麗文今批評，這筆錢可買48.3萬劑疫苗、14.5萬件防護衣、214台HFNC救命神器，民進黨卻只想花錢擋掉人民公投權利。

鄭麗文表示，疫情危機時刻，各界都想盡辦法捐物資給第一線醫護人員，民進黨中央這時候還這麼有錢，但想到的卻是要餵養網軍，民進黨1450領到爆，爽歪歪，只是為了要扭曲公投公民權行使。

國民黨團總召費鴻泰也說，5800萬可以買多少防護器材，民進黨編5800萬預算卻是要變相沒收公投，不讓公投順利推動，「民進黨真的是有錢啊」，但良心何在？