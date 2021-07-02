陳時中戴戰貓口罩挨批 民進黨團：凸顯台灣討人喜歡形象

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在防疫記者戴上「戰貓口罩」，感謝美方致贈疫苗，並向駐美代表蕭美琴及代表處同仁致敬，但被國民黨立委批評搞偶像崇拜、矮化國格。立法院民進黨團書記長羅致政今表示，貓凸顯台灣溫馴可愛、討人喜歡的形象，與中國「戰狼」窮凶惡極的形象，剛好形成強烈對比。

羅致政表示，完全沒辦法理解國民黨為什麼會把可愛的戰貓口罩，扯到偶像崇拜、威權復辟甚至是矮化國格，這是廠商製作要提供給駐美代表處轉送給美國友人的口罩，非常具有意義。

至於為何口罩上的美國國旗比台灣國旗大很多？羅致政說，這是要在美國使用的口罩，讓美國人願意戴是關鍵，美國國旗放大會讓他們更容易使用，對台灣形象也是正面宣傳，「國民黨不要為了反對而反對，什麼偶像崇拜、矮化國格，不要扯太遠。」

民進黨團幹事長劉世芳表示，昨天陳時中戴上戰貓口罩是要感謝駐外人員，服務處也接到很多電話詢問哪裡可以買到，代表戰貓口罩非常可愛，但這並非個人崇拜，大家都知道駐美代表蕭美琴很喜歡貓，她到美國履新時也表示，中國用戰狼姿態腐蝕民主社會的多元價值，雖然台灣是小國家，但仍發揮戰鬥力，跟戰貓一樣，這是很正面的表彰。