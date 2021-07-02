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影／民進黨5800萬迎戰公投 藍營怒：可買50萬劑疫苗

聯合報 / 記者張善寧／台北即時報導
國民黨團書記長鄭麗文怒批，民進黨有5800萬，只想著他們的1450，並指出5800萬可以換來將近50萬劑的疫苗。
國民黨團書記長鄭麗文怒批，民進黨有5800萬，只想著他們的1450，並指出5800萬可以換來將近50萬劑的疫苗。

中選會今（2日）討論8月28日四大公投是否因疫情延期，有消息傳出，民進黨中執會通過高達5800萬元的特別預算案，用來因應含公投宣傳、人事等費用。對此，國民黨團書記長鄭麗文怒批，在疫情如此危機的情況下，民進黨這麼有錢，沒有想著第一線搏鬥的醫護人員，卻想著如何豪邁地餵養他們的1450，「5800萬可以換來將近50萬劑的疫苗」。

鄭麗文說，民進黨大筆一揮編了5800萬做公投的宣傳費用，讓大家真是望之非常遙遠、不可及，「怎麼可能這麼有錢」，在全民等不到紓困，不知道明天的收入在哪的時候，全民只有一種人最高興，就是民進黨的1450，他們可以領5800萬領到爆，領到「爽歪歪」。

鄭麗文指出，當各界想盡辦法捐贈醫療物資時，看到周子瑜和五月天等各個藝人捐呼吸神器、呼吸器，執政黨卻在這個時候有5800萬拿給1450，就為了擋掉人民四大公投的權利。她表示，5800萬可以買到將近50萬劑的疫苗、超過14萬件的防護衣、214台的呼吸神器，但民進黨中央有錢卻不是想著在第一線用生死搏鬥的醫護人員，也不是想著在水深火熱的基層民眾，而是想著「怎麼樣餵養他們的1450」。

民進黨 公投 鄭麗文

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