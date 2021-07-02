籲立院開臨時會推不在籍投票 藍黨團：綠勿成中共鷹犬

中選會下午將召開委員會，決定828公投是否延後投票。國民黨團總召費鴻泰上午表示，黨團將於下周一正式向立法院發函，要求7月7日至16日召開第二次臨時會，針對公投法第25條不在籍投票規定，完成相關修法。

費鴻泰指出，韓國與新加坡等先進國家都有不在籍投票制度，台灣在疫情肆虐下，中選會要考慮人民投票安全，不管是要如期或延後投票，都要考慮實踐不在籍投票規定。

費鴻泰說，若能移轉投票，避免防疫困難度；通訊投票也可以減少人員移動，縮短投票時間，只要在中華民國台澎金馬國境內都可使用，其他現階段暫不開放。

此外，費鴻泰也提到，不論公投是否延後舉辦，選務人員都要優先於828前施打完兩劑疫苗，並提升選務津貼；而設置投開票所的學校，投完票後應全面消毒，並封閉三天，確保學生與老師安全。

黨團書記長鄭麗文表示，下午中選會若決定828公投如期投票，要做好配套，讓人民在安全無虞下行使公民權，不能利用疫情影響民眾投票意願，技術卡關4公投；若決定828公投將延辦，則勢必要修法，那立法院就要開臨時會。

鄭麗文說，世界上有81個國家針對疫情下投票做完整配套，像韓國在疫情下為居家隔離者設計投票方法，沒有被剝奪公民權，讓公民放心行使公民權；台灣也有數千名民眾居家隔離中，中選會要有配套，不要變相沒收公投。

鄭麗文也指出，世界上有超過百國有不在籍投票制度，台灣不要再因一黨之私，阻擋全民投票寶貴權利；有不在籍投票制度，民眾不用在疫情期間大規模移動返鄉投票，可大幅降低染疫風險，不需為投票舟車忙碌，否則是古老又落後國家。

民進黨質疑，不在籍投票將讓中共介入選舉。鄭麗文說，台灣要贏過共產黨，就要落實公投展現台灣直接民權、民主力量與風範，若以共產黨當藉口，阻擾台灣民眾行使公民權，破壞台灣民主，「民進黨將成共產黨鷹犬」。

鄭麗文表示，台灣民主需要進步，應有高標準、先進、彈性、安全的不在籍投票，公投法第25條明定不在籍投票，只是施行細則要另外規定，中選會應加速整備，這次公投就可行使，請民進黨不要再做擋下台灣民主進步的退步、反動力量。

黨團副書記長陳玉珍指出，印尼總統大選在台灣有超過40個投票所，菲律賓選舉在台灣北中南也設3投票所，難道台灣民主實踐不如印尼、菲律賓？

陳玉珍表示，中選會副主委陳朝建以前曾發表文章表示，當前戶政系統只要加欄位勾稽就可以處理不在籍投票，不要在朝為官後就忘記過去在學界曾主張不在籍投票，應秉持學術良心。