【重磅快評】傳道士悲鳴：火場疫情下的遲到與遲遲未到

彰化喬友大樓惡火奪走四條人命，其中一名死者為傳道士陳建光，他生前錄下的影片曝光，讓人心酸之餘卻也不禁驚覺，這不正是當前台灣人民的處境？

陳建光是台中市和平區達觀里香川社區的真耶穌教會傳道士，他的妻子則是退休護理師，他們今年1月一同前往泰國泰北關懷弱勢家庭，當時台灣疫情緩和、出國又是至偏遠異域傳揚大愛而不是觀光旅遊，時機動機正當，也難怪他的死會引起社會好大回響。

陳建光手機錄下的最後遺言，著實刺痛台灣人民的心，尤其自問「我也不知道能跑還是不能跑」，並擔心，跑出去怕又會被罰錢，但是不跑「會不會死在這火災當中呢？」以及表示，「如果要跑老闆應該會敲我們的門吧？甚至開玩笑說，不會他自己先跑了吧？」更是道盡人民面對災難時的無助與無奈。

誠然，依據事後消防專家的分析，要求待在房間內待援對不對？或是陳建光究竟該不該依循自己的判斷逃生？確實還有許多待釐清的問題，但顯然在這場大火之中，有著太多值得檢討的空間，例如防疫旅館的消防安檢是否確實？業者是否已善盡消防逃生路線告知責任？乃至發生意外時政府究竟有無備妥具體的兼顧防疫與逃生SOP？顯然，傳道士並未白白犧牲，他用生命提醒台灣，至少在防疫旅館這一區塊，政府還有好大的努力空間。

自小看大，如今依舊持續進行三級警戒戒的台灣人民，又何嘗不是有著陳建光一樣的處境？疫苗取得緩慢無比，如今僅不到一成的覆蓋率，何時取得要達到群體免疫的三千萬劑都仍是未知數，更不要說能夠選擇對自己最有利的疫苗了；若是想辦法「自己逃生」，保命之餘也可能面臨輿論公審甚至司法訴追。此情此景，不正猶如關在窗邊看著濃煙竄入房間，逃生怕被罰、卻又不知救援何時到來的傳道士？

更讓人不解的是主政者的心態。疫苗、防疫政策早已破功，面對六百餘因染疫逝去生命的台灣人民，蔡英文總統迄今依舊冷血，卻急於第一時間哀悼美國總統拜登狗狗的死亡；如今彰化防疫旅館這把火不僅是全球罕聞，釀成人民三死之餘更搭上一條消防隊員性命，但蔡英文卻遲無任何表示，怎不讓人民心寒？

傳道士最後的悲鳴，控訴的豈止是無情火場之下的種種「遲到」與「遲遲未到」啊！