快訊

直播／環南市場增41例陽性！陳時中急赴現場11:30臨時記者會

獨／喬友防疫旅館老闆認了！擔心大家衝出來通知「警鈴是測試」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】傳道士悲鳴：火場疫情下的遲到與遲遲未到

聯合報 / 主筆室
彰化市防疫旅館喬友大樓前晚大火，奪走三名檢疫住客及一名消防員性命。圖／聯合報系資料照片
彰化市防疫旅館喬友大樓前晚大火，奪走三名檢疫住客及一名消防員性命。圖／聯合報系資料照片

彰化喬友大樓惡火奪走四條人命，其中一名死者為傳道士陳建光，他生前錄下的影片曝光，讓人心酸之餘卻也不禁驚覺，這不正是當前台灣人民的處境？

陳建光是台中市和平區達觀里香川社區的真耶穌教會傳道士，他的妻子則是退休護理師，他們今年1月一同前往泰國泰北關懷弱勢家庭，當時台灣疫情緩和、出國又是至偏遠異域傳揚大愛而不是觀光旅遊，時機動機正當，也難怪他的死會引起社會好大回響。

陳建光手機錄下的最後遺言，著實刺痛台灣人民的心，尤其自問「我也不知道能跑還是不能跑」，並擔心，跑出去怕又會被罰錢，但是不跑「會不會死在這火災當中呢？」以及表示，「如果要跑老闆應該會敲我們的門吧？甚至開玩笑說，不會他自己先跑了吧？」更是道盡人民面對災難時的無助與無奈。

誠然，依據事後消防專家的分析，要求待在房間內待援對不對？或是陳建光究竟該不該依循自己的判斷逃生？確實還有許多待釐清的問題，但顯然在這場大火之中，有著太多值得檢討的空間，例如防疫旅館的消防安檢是否確實？業者是否已善盡消防逃生路線告知責任？乃至發生意外時政府究竟有無備妥具體的兼顧防疫與逃生SOP？顯然，傳道士並未白白犧牲，他用生命提醒台灣，至少在防疫旅館這一區塊，政府還有好大的努力空間。

自小看大，如今依舊持續進行三級警戒戒的台灣人民，又何嘗不是有著陳建光一樣的處境？疫苗取得緩慢無比，如今僅不到一成的覆蓋率，何時取得要達到群體免疫的三千萬劑都仍是未知數，更不要說能夠選擇對自己最有利的疫苗了；若是想辦法「自己逃生」，保命之餘也可能面臨輿論公審甚至司法訴追。此情此景，不正猶如關在窗邊看著濃煙竄入房間，逃生怕被罰、卻又不知救援何時到來的傳道士？

更讓人不解的是主政者的心態。疫苗、防疫政策早已破功，面對六百餘因染疫逝去生命的台灣人民，蔡英文總統迄今依舊冷血，卻急於第一時間哀悼美國總統拜登狗狗的死亡；如今彰化防疫旅館這把火不僅是全球罕聞，釀成人民三死之餘更搭上一條消防隊員性命，但蔡英文卻遲無任何表示，怎不讓人民心寒？

傳道士最後的悲鳴，控訴的豈止是無情火場之下的種種「遲到」與「遲遲未到」啊！

台灣人 疫苗 防疫旅館

延伸閱讀

蔡英文稱7月擴大疫苗接種　孫大千：靠做夢擊敗病毒？

Novavax發聲明：台灣選擇透過COVAX平台訂購疫苗

日人讚台灣沒封城1個半月讓疫情降溫 網友直指這個性是關鍵

防Delta變種病毒 德政府建議混打疫苗

相關新聞

828公投延不延？ 民進黨團定調：呼籲中選會延期

中選會今下午將討論8月28日四大公投是否因疫情延後，在野黨也相繼喊出公投應延期舉辦，立法院民進黨團今舉行記者會時也定調，...

大法官也要轉型正義？促轉會出書道「憲法守護者」歷史

司法院大法官負有守護人權與法治的重責大任，其在威權時期扮演的角色是否稱職，甚至轉而成為執政者破壞法治的共犯，向來在法律學界不受重視。2020年9月28日由促進轉型正義委員會在臺灣大學法學院舉辦的「大法官與轉型正義」研討會，可說遲來之舉。

籲立院開臨時會推不在籍投票 藍黨團：綠勿成中共鷹犬

中選會下午將召開委員會，決定828公投是否延後投票。國民黨團總召費鴻泰上午表示，黨團將於下周一正式向立法院發函，要求7月...

【重磅快評】傳道士悲鳴：火場疫情下的遲到與遲遲未到

彰化喬友大樓惡火奪走四條人命，其中一名死者為傳道士陳建光，他生前錄下的影片曝光，讓人心酸之餘卻也不禁驚覺，這不正是當前台...

【即時短評】微解封一國兩制 全民何時重回生活正軌？

五月中以來的一場疫情，讓台灣面臨未曾經歷的風暴，許多人失去生命，生計出了問題，所受之煎熬可以想見。檢討起來，這和政府的防...

【圖輯】照片看歷史／2012年林益世認涉貪 特偵組聲押

最高法院檢察署特別偵查組偵辦行政院前祕書長林益世被控索賄案，2012年7月1日下午以被告身分傳喚林益世到案，經過12小時訊問，7月2日凌晨依涉貪汙罪嫌重大，有串證、滅證之虞，向台北地院聲請羈押禁見。7月2日早上9時45分送北院開羈押庭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。