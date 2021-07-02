蔡英文稱7月擴大疫苗接種　孫大千：靠做夢擊敗病毒？

蔡英文總統近日指出，7月起兩個月內，我國預計將取得更多疫苗，有能量擴大疫苗施打。前立委孫大千今在臉書質疑，蔡是在做白日夢？台灣有2300多萬人，光靠526萬劑疫苗，怎樣才能達成群體免疫力？

孫大千批評，蔡總統只會用「畫大餅」的方式來對台灣人民集體催眠，靠做夢真的可以擊敗病毒？

孫大千表示，要達到群體免疫力至少總人口八成要完成兩劑疫苗接種。也就是說台灣至少需要3600萬劑疫苗，就已到貨的疫苗量比，中間有非常巨大落差，台灣要如何進入擴大施打階段？

孫大千也提到，台灣採購的疫苗品牌有限，導致台灣青少年完全沒機會接種疫苗，蔡總統難道不擔心台灣會步上以色列後塵，因為Delta病毒大舉來襲，毫無疫苗保護的青少年將會大量染疫？

孫大千說，台灣年輕世代為負擔家計，仍必須持續出外工作，考量到台灣現有疫苗數量與非常不合理的優先施打順序，台灣年輕世代恐將成為民進黨防疫政策失敗的犧牲品。