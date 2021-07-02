【即時短評】微解封一國兩制 全民何時重回生活正軌？

五月中以來的一場疫情，讓台灣面臨未曾經歷的風暴，許多人失去生命，生計出了問題，所受之煎熬可以想見。檢討起來，這和政府的防疫政策失當，以及決策過慢絕對有關。如今，疫情好不容易逐漸趨緩，如何讓生活回到正軌是重要課題；雙北夜市願意在做好防疫措施下，有限度的嘗試微解封，正是回應了民眾的這一期待。尤其，當未來疫情不可能絕跡下，如何一面做好防疫，又一面仍能把日子過下去，是政府該思考的方向。

雙北「逆時中」已不是第一次，在這波疫情開始之初，防疫升級、在萬華熱點大規模普篩，都是例子，那怕是高中以下停課，雙北也早於中央。如今看來，當初若沒有這樣果斷的決策，而選擇事事等到中央做決定，疫情恐怕不會是今天的規模。

除了雙北，台中市長盧秀燕在疫情入侵時，也立即針對熱點進行區域性普篩，一度還引起陳時中認為偽陽性高「造成相當的不必要的負擔」的酸味批評，但事後證明，台中市勤作採檢「寧嚴勿鬆」的作法，也是對的。

近日疫情總算趨緩，台灣昨天新增個案47例，新北、台北分別有20、18例，若不計外島，已有13縣市零個案。從台灣地圖來看，絕大多數的地區都沒有個案，苗栗到台南更是一路零個案。但行政院已表明，至今沒有微解封或解封的規劃，中央疫情指揮中心更以仍在訂指引階段回應，並無分區管制、降低警戒的意思，形成沒有疫情的地方反而守得比雙北還緊的怪異現象。

當疫情來的猝不及防時，政府採取嚴厲措施是必要的，人民當然應該齊心抗疫。但當疫情趨緩，政府也有義務回應國人恢復正常生活的渴望，讓生活趕緊回到正軌。何況，大家脫離正常生活已一個半月，對經濟窘迫的行業、個人更是雪上加霜。

防疫雖然重要，但畢竟只是手段不是目的，每個人都有生活上的現實要面對，更不可能只防疫而不過日子；如何學著與疫情共處才是政府應該思考並引導人民的方向。

疫情必將會過去，回首以往，國人不禁要問，若是政府疫苗買得早一些、普篩多做一些，以及國境守得緊一點，狀況是否會好一些？中央防疫失當在先，面對如何解封，又再面臨考驗。已經連6零，防疫也算是前段模範班的台中市長盧秀燕，在台中已出現老字號餐廳接連停業下，該如何回應民意期待，是否再次逆時中走自己的路，也備受關注。