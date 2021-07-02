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屏東Delta群聚 潘孟安：目前無擴散跡象

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今天上午接受廣播節目主持人周玉蔻訪問時強調，屏東縣防疫過程戰戰兢兢，堅持落實精準疫調，料敵從寬，禦敵從嚴。圖／翻攝自周玉蔻節目「新聞放鞭炮」直播畫面
屏東縣長潘孟安今天上午接受廣播節目主持人周玉蔻訪問時強調，屏東縣防疫過程戰戰兢兢，堅持落實精準疫調，料敵從寬，禦敵從嚴。圖／翻攝自周玉蔻節目「新聞放鞭炮」直播畫面

屏東縣爆發Delta變異株群聚感染，枋山和枋寮兩鄉各有13和2人確診，引發全國關注；對於7月12日是否要微解封，屏東縣長潘孟安今天上午接受廣播節目主持人周玉蔻節目「新聞放鞭炮」訪問時說，枋山和枋寮兩鄉疫情目前無擴散跡象，持續以篩檢監測中，他了解大家悶很久很痛苦，是否解封，一切要由中央規範。

屏東縣爆發Delta群聚，被指責秘魯台祖孫14日確診後，直到22日枋山自營計程車司機才發現確診，有8天的疫調空白；潘孟安說，之前有網路柯南和攻訐，計程車司機發病後，同時間採檢，一直在找感染源，找不到源頭，從相關隔離對象，逐一採檢、溯源，才發現隔壁鄰居有秘魯回來居檢確診者，面對疫情處理態度，不甩鍋、不卸責，不需要口水。

屏東縣枋山和枋寮鄉兩者間的感染關聯經多日疫調，認為枋山秘魯嬤的鄰居親戚和枋寮果農妻曾在6月16日上午到枋寮醫院門診，因為門診就醫、離院時間相近，且就醫診間僅隔一診間與共用候診區，高度研判有關聯，但枋寮醫院醫認為有關聯的機率低，研判另有感染源。

潘孟安說，疫調交由專業，尊重院方的看法，感謝枋醫配合自6月28日起暫急門診，持續環境清消，何時復業由中央決定，今天篩檢站結束，再展開全鄉大清消。

屏東縣 潘孟安 秘魯

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