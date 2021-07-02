快訊

直播／中選會拍板 四公投案將延至12月18日舉行

基隆產婦急產入院順利生產後確診 陪產先生也染疫

國民黨聲量王換人當？羅智強「疫苗乞丐」砲火猛攻民進黨　聲量超越韓國瑜

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
國民黨台北市議員羅智強。本報資料照片
國民黨台北市議員羅智強。本報資料照片

文／閻芝霖

2018年九合一大選，前高雄市長韓國瑜憑著「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」的庶民形象感動選民，成功翻轉綠地，更出線成為國民黨2020年的總統候選人，成為2020年度政治人物網路聲量排行第二名，僅次總統蔡英文。雖然發文頻率比去年更高，除了節慶祝賀外也開始評論疫情、批評執政黨，但韓國瑜的聲量卻不及國民黨議員羅智強一句「台灣成為疫苗乞丐」，從兩人近半年網路聲量來看，羅智強已經超越韓國瑜成為國民黨聲量王。

 image source:資料來源網路溫度計政治人物網路口碑排行榜

韓國瑜發文頻率更高卻不及他！羅智強砲火猛攻粉絲數近117萬人

原先是國民黨聲量王的韓國瑜在2020年6月6日被罷免後社群經營沉寂一段時間，發文以節慶祝賀為主，但今年FB發文頻率更甚去年，韓國瑜開始經營影片企劃，在FB、YouTube同步露出，策劃「韓先生來敲門」、「韓先生心裡話」、「韓先生越想越不對勁」等貼近民眾的影片，實際走踏偏鄉、發送物資，除了宣傳影片，也會針對疫情、疫苗發聲。

羅智強則是一天會發布至少4則貼文，貼文主題大多圍繞在砲轟執政黨，痛罵「民進黨害台灣變成疫苗乞丐」、「監察院變病貓」、力挺朱學恆送花籃，連續不斷的砲火猛攻，讓他在疫情這段期間，受到國民黨支持者的擁護，目前羅智強的粉絲專頁接近117萬按讚數，對比韓國瑜以親民影片經營社群，羅智強針對執政黨的火爆發言更吸引網友討論。

羅智強「疫苗乞丐」衝出聲量高峰！韓國瑜親民影片企劃吸討論

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》來觀察韓國瑜與羅智強近半年的網路聲量，發現羅智強的聲量高峰落在6月21日，一連發布三篇跟疫苗有關的貼文，痛批「台灣曾為亞洲四小龍，現淪為疫苗乞丐」，除了疫苗議題，羅智強也在臉書談論即將在8月28日舉行的四大公投，質疑「民進黨已把髒手伸入司法，清算的號角已響起」，為他衝出今年聲量高峰達33,293筆，第二高峰則是1月18日發表「罷免陳柏惟」的言論，引起30,980的討論。

反觀韓國瑜的聲量，今年最高峰落在2月20日在YouTtube發布第一集「韓先生來敲門」，實際踏入遭88風災摧殘的高雄杉林區「日光小林」社區，引起33,671筆討論，第二高峰則是在2月1日公開支持趙少康回復國民黨籍，聲量達29,858筆，雖然仍引起許多網友互動，但討論聲量大不如前。

目前韓國瑜的粉絲專頁按讚數達87萬，羅智強則有近117萬的粉絲按讚，從網路聲量趨勢圖來看，羅智強的網路聲量在5月底超車韓國瑜，更比韓國瑜高出近10萬筆的討論，綜觀粉絲數及網路聲量，說明羅智強在社群的話語權似乎比韓國瑜來得更有影響力，超越韓國瑜成為國民黨的聲量王。 

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/01/02~2021/06/30)  

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月02日至2021年06月30日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『羅智強、韓國瑜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

羅智強「疫苗乞丐」引發綠營圍剿 創下網路聲量高峰

潘孟安憂遭污名化臉書狂發文 網路聲量創高峰 好感度創低點

「大綠蛆」引爆周玉蔻、館長戰火！ 網路好感度「他」領先

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



韓國瑜 羅智強 疫苗

延伸閱讀

影／聲援朱學恒！羅智強送16字中堂到行政院

影／羅智強政院門口送16字中堂 聲援朱學恒

韓國瑜來送貨！ 對蔡政府喊話：以蒼生為念

防Delta？ 羅智強：青少年唯一可打BNT 採購一劑都沒

相關新聞

藍營發公開信籲蔡總統授權地方買疫苗 總統府回應了

總府府發言人張惇涵今天表示，關於國民黨主席江啟臣與四名國民黨縣長聯名公開信，訴求地方政府購買疫苗相關議題，相關申請計畫，...

立陶宛外長稱將在台設辦事處 外交部：高度歡迎

立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）日前預告將在台灣設立辦事處，並稱這是立陶宛主要優先...

道歉了！林昶佐為環南市場記者會反應情緒致歉

台北市環南市場爆發41人PCR確診，中央與地方今前往視察時，無黨籍立委林昶佐在記者會中當面批評柯文哲大規模PCR篩檢太慢...

竹東瑪琍亞護理之家再爆4確診 連代班支援看護都遭感染

新竹縣今天（2日）公布新增4例確診個案，都是竹東鎮瑪琍亞護理之家（B長照機構）群聚感染事件相關延伸，其中感染疑似擴散到外...

4藍縣市長送件採購疫苗 指揮中心：資料不全已要求補件

國民黨主席江啟臣今天上午與四縣市地方首長發起對蔡英文總統的公開信，希望能比照郭台銘、台積電和慈濟模式，專案授權地方政府採...

確診攤商康復半年不能打疫苗？ 指揮中心：會再討論

北農發生群聚事件，今日再爆環南市場41人確診陽性，中央流行疫情指揮中心與台北市政府今成立聯合指揮所，盼中央地方合作圍堵疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。