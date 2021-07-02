誰放病毒進來？林靜儀回：一輩子魯蛇怪爸當年沒戴套嗎

民進黨前立委林靜儀疑似因不滿台北市長柯文哲用疫苗處理北農疫情，在臉書批評「你當疫苗是事後避孕藥，事先沒戴罩，打了就有效？」引起討論。有網友留言問「所以，病毒是誰放進來的」；林靜儀回應，「一輩子當魯蛇怪爸爸當年沒戴套嗎」，此話一出，再度引發爭議。

林靜儀爭議發言並非頭一遭，回顧立委任期，大砲性格、快人快語的行事作風，屢屢成為話題人物。林靜儀從政前是婦產科醫師，踏入政壇後，對醫護界、婦女權益等議題著墨較深，也曾任民進黨婦女部主任。2014年3月，林原承諾擔任江宜樺內閣第二屆性別平等委員會委員，但此時爆發太陽花學運、三二四政院驅離事件後，已接到聘書的她隨即請辭，理由是無法容忍自己踏過學生的血，走進行政院，卻若無其事地討論婦女權益。

這樣敢愛敢恨的性格，也延續到立委時期。2016年10月15日，公督盟第九屆第一會期立委評鑑結果，林靜儀是民進黨唯一被評為「待觀察」立委。她解釋，因太忙才沒填具報表給公督盟；公督盟則回應，評鑑是依據立法院公開資料，並非不交資料就列入待觀察。

二〇一七年，林靜儀主持勞基法修正草案，醫師出身的她，被抗議不挺醫護。有網友「爆掛」，林靜儀當時拔掉辦公室電話線，拒接抗議電話，被鄉民酸成「林靜音」；林靜儀則透過臉書表示，記者詢問她才知道爆掛，「被爆掛的那個時間，我在院會裏面甲動，辦公室主任在黨團辦公室忙碌著，另一位助理，她在大便」。

林靜儀重視性平議題，措辭卻常惹議。前年三月廿七日，林靜儀稱「跟向你催生的長輩說，再投國民黨，你就不生小孩。」驚世語錄，引發不少負評。

林靜儀也曾砲口向內，前年十一月，民進黨團冷凍「礦業法」修正。林靜儀表示，礦業法就是一個修法過程「拚命加蔥加到整鍋壞掉」例子；惹怒同屬大砲級的民進黨立委林淑芬回嗆「誰加蔥」，「妳最好站出來找我辯論一下」。