快訊

所得稅進帳近6千億 3因素使營所稅年增逾5成

民眾黨真實黨員數曝光！ 黨費收入破千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美TIFA落幕美方未提疫苗採購 藍委：變成各自表述

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
台灣與美國昨天舉行第11次貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，為台美洽簽自由貿易協定的基礎。 本報資料照片
台灣與美國昨天舉行第11次貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，為台美洽簽自由貿易協定的基礎。 本報資料照片

台美TIFA會談昨天落幕，國民黨立委賴士葆今天表示，談判結果變成各自表述，我方期待的協助疫苗採購等完全落空，國家衛生研究院前一天太高調宣傳，讓社會充滿期待，「結果就像賣牛奶的女孩一樣一場空」。

賴士葆在臉書上表示，我方所期待的協助採購疫苗快點到貨、莫德納疫苗代工的部分完全落空，在美方的新聞稿中隻字未提。或許是國衛院前一天太高調的宣傳，誤導國人以為可能可以談成疫苗代工，連初期三到五億劑的產能都說出來，讓社會充滿一廂情願的期待，結果就像賣牛奶的女孩一樣一場空。

賴士葆說，美國一向只有國家利益優先，其次才有個人情誼，台灣代工疫苗若不符合美國的國家利益就沒有在他們的優先考量之內。他們在乎的是台灣八月分的公投在即，他們要求蔡政府要自行排除反美豬的障礙，因為台灣六、七成的主流民意是反對萊豬進口，美國與蔡政府同步，無論如何要壓制反對萊豬的公投。很多專家都分析這次TIFA的會談重啟會談，也是緊緊的扣住八月分的公投。

賴士葆說，犧牲全民健康的美國萊豬進口了，我方得到什麼？如果是象徵性的重啟TIFA，卻沒有任何實質有利台灣的談判，這樣的代價極端的不對等，因為國人犧牲了健康，付出太沉重、不成比例的代價。

莫德納疫苗 賴士葆 萊豬 TIFA

延伸閱讀

台美TIFA登場 藍委：最急迫是疫苗供應問題

稱約談陳時中不厚道 藍委批蘇揆混亂憲政體制

高端審前大換血？藍委：粗暴假民主與獨裁何異？

藍委批蔡政府防疫決策 一步步走向專制極權

相關新聞

戴戰貓口罩感謝蕭美琴 藍委：搞偶像崇拜恢復威權時代

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗完成檢驗封緘，開放施打。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在防疫記者會再次向美國致謝，並...

民眾黨真實黨員數曝光！ 黨費收入破千萬

民眾黨6月啟動「起造新台灣」年度黨員重整及黨費繳交作業，昨日晚間6點活動結束，總計有6029名黨員完成黨費繳納，其中包括...

台美TIFA落幕美方未提疫苗採購 藍委：變成各自表述

台美TIFA會談昨天落幕，國民黨立委賴士葆今天表示，談判結果變成各自表述，我方期待的協助疫苗採購等完全落空，國家衛生研究...

習近平喊實現統一 民眾黨團：台灣未來由2300萬人決定

中共總書記習近平今在中共百年黨慶上稱，實現「祖國完全統一」是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。民眾黨團立委張其祿、賴香伶今舉...

【今日精摘】防疫旅館大火4死 負責人要房客別出房間／解封措施研議中

•彰化市喬友大樓昨晚發生火警，造成4死、21傷，集中在7、8、9樓的防疫旅館「百香果」商旅，負責人蔡進峰說，他昨天下午6點多，在7樓辦公室發現火災受訊機警示，就搭電梯帶著滅火器到2樓查看，發現有微量的煙，要旅館工作人員通知，要所有房客留在房間，不要出來，因為瀰漫濃煙反而更危險。

【重磅快評】讚蔡英文辛苦籲珍惜疫苗 蘇揆是在哈囉嗎

最近一名高雄的餐廳老闆受訪時提到，自己的餐廳受到疫情影響已經營不下去，說到激動處，他當著鏡頭前下跪哭求政府放行疫苗進口，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。