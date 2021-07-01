台美TIFA落幕美方未提疫苗採購 藍委：變成各自表述

台美TIFA會談昨天落幕，國民黨立委賴士葆今天表示，談判結果變成各自表述，我方期待的協助疫苗採購等完全落空，國家衛生研究院前一天太高調宣傳，讓社會充滿期待，「結果就像賣牛奶的女孩一樣一場空」。

賴士葆在臉書上表示，我方所期待的協助採購疫苗快點到貨、莫德納疫苗代工的部分完全落空，在美方的新聞稿中隻字未提。或許是國衛院前一天太高調的宣傳，誤導國人以為可能可以談成疫苗代工，連初期三到五億劑的產能都說出來，讓社會充滿一廂情願的期待，結果就像賣牛奶的女孩一樣一場空。

賴士葆說，美國一向只有國家利益優先，其次才有個人情誼，台灣代工疫苗若不符合美國的國家利益就沒有在他們的優先考量之內。他們在乎的是台灣八月分的公投在即，他們要求蔡政府要自行排除反美豬的障礙，因為台灣六、七成的主流民意是反對萊豬進口，美國與蔡政府同步，無論如何要壓制反對萊豬的公投。很多專家都分析這次TIFA的會談重啟會談，也是緊緊的扣住八月分的公投。

賴士葆說，犧牲全民健康的美國萊豬進口了，我方得到什麼？如果是象徵性的重啟TIFA，卻沒有任何實質有利台灣的談判，這樣的代價極端的不對等，因為國人犧牲了健康，付出太沉重、不成比例的代價。