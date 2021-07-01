民眾黨真實黨員數曝光！ 黨費收入破千萬

民眾黨6月啟動「起造新台灣」年度黨員重整及黨費繳交作業，昨日晚間6點活動結束，總計有6029名黨員完成黨費繳納，其中包括756名終身黨員，以及5273位年度黨員，推算黨費收入超過千萬元。

根據民眾黨財務管理辦法，黨員的每年黨費為500元，終身黨員黨費1萬元，僅需繳交一次，經統計，今年民眾黨的黨費收入為1019萬6500元。

民眾黨表示，感謝6千位黨員朋友給予持續的支持與愛護，「起造新台灣」的路途還很漫長，需要大家並肩前行，期盼黨員可多利用官網內建的「黨員意見回覆系統」，提供鞭策與建議，「讓民眾黨生生不息，成為一個真正符合民眾期待的政黨！」

民眾黨提醒，若逾期未繳黨費，自7月1日起即暫停黨員權利，直至補繳黨費後90天才自動回復。若有黨員因個人特殊情況而致無法於期限內繳交黨費，即日起可以書面向黨部提出申覆，黨部將就所提資料審酌是否予以個案處理。