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民眾黨真實黨員數曝光！ 黨費收入破千萬

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨6月啟動「起造新台灣」年度黨員重整及黨費繳交作業。圖／民眾黨提供
民眾黨6月啟動「起造新台灣」年度黨員重整及黨費繳交作業。圖／民眾黨提供

民眾黨6月啟動「起造新台灣」年度黨員重整及黨費繳交作業，昨日晚間6點活動結束，總計有6029名黨員完成黨費繳納，其中包括756名終身黨員，以及5273位年度黨員，推算黨費收入超過千萬元。

根據民眾黨財務管理辦法，黨員的每年黨費為500元，終身黨員黨費1萬元，僅需繳交一次，經統計，今年民眾黨的黨費收入為1019萬6500元。

民眾黨表示，感謝6千位黨員朋友給予持續的支持與愛護，「起造新台灣」的路途還很漫長，需要大家並肩前行，期盼黨員可多利用官網內建的「黨員意見回覆系統」，提供鞭策與建議，「讓民眾黨生生不息，成為一個真正符合民眾期待的政黨！」

民眾黨提醒，若逾期未繳黨費，自7月1日起即暫停黨員權利，直至補繳黨費後90天才自動回復。若有黨員因個人特殊情況而致無法於期限內繳交黨費，即日起可以書面向黨部提出申覆，黨部將就所提資料審酌是否予以個案處理。

民眾黨發言人蔡峻維也提到，因繳交1萬元的終身黨員，可獲一張結合悠遊卡的黨證，銀灰色的造型十分好看，許多黨員因此決定繳交終身黨費，成為終身黨員。

民眾黨終身黨員證（示意圖）。圖／民眾黨提供
民眾黨終身黨員證（示意圖）。圖／民眾黨提供

民眾黨 悠遊卡

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