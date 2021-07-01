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民進黨：停止對台壓迫才是兩岸和平穩定的關鍵

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，停止對台壓迫才是兩岸和平穩定的關鍵。本報系資料照
民進黨表示，停止對台壓迫才是兩岸和平穩定的關鍵。本報系資料照

今天是中共建黨百年黨慶，中共總書記習近平發表談話中亦有涉及台灣部分。民進黨表示，台灣是自由民主的主權獨立國家，台灣人民也已明確拒絕中共片面的「一個中國原則」與「九二共識」主張；習近平談話顯示，為達成中華民族復興的目標，將不惜脅迫台灣，嚴重破壞台海與區域穩定，台灣人民不會接受。

民進黨指出，過去一段時間的國際社會都嚴正關切中共破壞香港民主、新疆西藏以及對內的人權壓迫；同時，各方也嚴正關注中國軍機擾台，片面改變區域秩序、國際秩序的作為；值此中共建黨百年之際，北京持續強化愛國主義、民族主義，將對國際秩序造成威脅，對區域和平穩定造成危害。

民進黨呼籲，中共當局應深切反省，信守承諾、善待人民，不要與民主自由的普世價值背道而馳，並停止對台灣的壓迫，才是兩岸和平穩定的關鍵。

民進黨表示，台灣作為民主自由的主權獨立國家，是2300萬台灣人民的共識，中共不要低估台灣人民捍衛自由民主與國家主權的決心。對於兩岸關係，民進黨主張兩岸雙方應該在「和平、對等、民主、對話」基礎上，維持良性互動、和平相處，才是兩岸人民乃至區域安定之福。

中共 民進黨 台灣人

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