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影／嗆炸民進黨部 周玉蔻：炸是愛馬仕級的炸
資深媒體人周玉蔻日前在廣播節目上，呼籲民進黨與總統蔡英文要和網紅「館長」陳之漢切斷關係，還揚言如果繼續勾勾纏，就要「炸掉中央黨部」；隨後館長也在直播怒嗆「阿姊啊！妳一定要炸喔」「警政署不用辦她嗎？」對此，周玉蔻今（1）日再度開嗆館長是「肌肉男無腦」，還解釋她的炸「是優雅的炸、是愛馬仕級的炸！」
周玉蔻說，「你們這種暴力主義者，對於炸這個字，這麼的無知嗎？炸一定要用炸彈炸嗎？不能用廣播節目炸嗎？不能用放言的文章炸嗎？不能用一本書炸嗎？不能用評論炸嗎？這叫做意見的炸，評論的炸！」
周玉蔻最後也再度「警告」說，任何一個民進黨人再去蹭館長，就列入她的黑名單，列入她炸、追殺的對象，「至於其中一個前幾天還再蹭館長，現在起列入我的黑名單，那個人是誰？你自己心裡明白，你如果再繼續這樣子，我到台中去罷免你！」
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