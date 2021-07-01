民進黨編5700萬因應公投 潘忠政：民間資源無法相比

中選會明天將討論8月28日四大公投是否因疫情延後投票，據了解，民進黨線上中執會昨通過一項規模達5700萬元的特別預算案，其中包含因應公投所需的媒體宣傳、人事和民調費用。藻礁公投領銜人潘忠政表示，執政黨寧可辦300場說明會，也不願辦一場聽證會，令人遺憾。

潘忠政說，執政黨應該很在意這些公投，所以才會花大錢做宣傳，這點他可以理解，但民間自發發起公投的力量，顯然無法跟執政黨的資源相比，他大嘆明明只要辦聽證會，雙方把各自資料攤開來檢視，就能釐清藻礁議題的各項爭議，政府如果願意承認決策過程錯誤，人民也願意拍拍手給他們掌聲，但政府始終不願意面對，讓人很失望。

4大公投領銜人今天發表聯合聲明，呼籲中選會明天決定是否延期，國民黨也呼籲應立即推動不在籍投票。潘忠政表示，這次公投採不在籍投票不失為一個方式，民眾無需跨縣市移動，可以減少跨區染疫風險。

潘忠政表示，民主社會應該讓公民可以自由表達意願，如果疫情真的無法讓民眾安心出門透票，將導致投票率降低，尤其讓全民施打疫苗時程至少要2個月，如此一來可能趕不上公投時間，這樣的情況下「延期」可能會是比較好的選擇。