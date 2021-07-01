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公投延期論戰 他曝民進黨因憂這件事潰敗 恐拖累2022大選

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
黃士修說，據他了解府院現在分成兩派，主流派希望照常舉行，因為疫情下投票率低不易通過，但也擔心屆時同意票多過不同意票「民進黨會很難看」，導致士氣潰敗一路拖累2022年地方選戰。本報資料照片
黃士修說，據他了解府院現在分成兩派，主流派希望照常舉行，因為疫情下投票率低不易通過，但也擔心屆時同意票多過不同意票「民進黨會很難看」，導致士氣潰敗一路拖累2022年地方選戰。本報資料照片

中選會明天將討論8月28日四大公投是否因疫情延後投票，核四商轉公投領銜人黃士修今天與其他三名領銜人發表共同聲明，要求中選會本周做出決定。黃士修說，據他了解府院現在分成兩派，主流派希望照常舉行，因為疫情下投票率低不易通過，但也擔心屆時同意票多過不同意票「民進黨會很難看」，導致士氣潰敗一路拖累2022年地方選戰。

黃士修表示，他個人對於延期不延期沒有特別立場，國民黨、民眾黨都主張延期，因為延期後若疫情趨緩，投票率將恢復正常，不過其實各有利弊，據他了解府院也分成兩派，非主流派傾向延期，他們相信疫情趨緩後，可以辦「300場下鄉說明會」帶風向，無論珍愛藻礁或核四商轉這兩大案子都可以「翻盤」。

黃士修說，主流派則希望照常舉行，因為疫情下投票率低，公投較難通過，但同意票可能還是會比較多，「民進黨會很難看」，而在士氣崩潰下又要銜接到2022年地方大選開打，對選情不利；若照常舉行，主流派也擔心民眾對疫情及疫苗的怒氣轉移到公投而引發「報復性投票」，導致四個公投案全過，因此目前尚無定論。

針對核四商選公投延期與否的影響，黃士修說，延不延期他都不擔心同意率，藍綠民調都顯示核四支持率較多甚至過半，但他擔心投票率過低導致公投無法通過。去年疫情下許多國家還是照常舉辦選舉，而結果呈現兩極化，投票率上升的國家都是採不在籍投票，採用傳統投票方式的國家投票率則下降一成，一來一往相差一成五至兩成，「完全可以逆轉選舉及公投勝敗」，如果真的利用疫情投票因素封殺四大公投案，民眾會覺得民進黨勝之不武、作弊。

黃士修說，去年高雄市長補選話題很熱，投票率也僅四成，2018年公投綁九合一大選投票率也僅五成五，假設今年公投因獨立舉辦而投票率只有五成，中選會又不願推動不在籍投票，受疫情影響下可能很難跨過500萬人的通過門檻。

黃士修說，中選會副主委陳朝建過去就曾發表文章說，「我們現在有完整的戶政電腦資訊系統，只要再加一些欄位去勾稽，就可以立即處理」，如果民進黨或中選會認為不在籍投票於法無據，也可以辦理「移轉投票」，讓無法回到戶籍地的選民事先向戶政機關申請，投票日就可以移轉到居住地投票。

投票率 公投 疫情

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